Ary França confessa desafio ao encarnar vários personagens nos palcos: 'Essa peça é dificílima'

Durante coletiva de imprensa, a CARAS Brasil conversou com o ator Ary França que detalhou sobre a peça 'Uma Ideia Genial'

Ary França (68) está de volta aos palcos com a peça Uma Ideia Genial. Na trama, o ator interpreta mais de um personagem. A CARAS Brasil marcou presença na coletiva de imprensa da comédia e conversou com a artista sobre relação com o teatro e detalhes da novo espetáculo.

Uma Ideia Genial estreou no final de janeiro, na sexta-feira, 24, e segue até abril, no Teatro Procópio Ferreira. Além de Ary França, a comédia reune um grande elenco como Zezeh Barbosa(61); Cassio Gabus Mendes (63) e Suzy Rêgo (57).

Na trama, Ary é responsável por dar vida a um corretor de imóveis, um irmão do agente imobiliário (Júlio), um padre e uma babá do protagonista, interpretado por Cassio Gabus Mendes. O ator explica sobre um dos seus personagens no espetáculo.

"Meu personagem é o Thomas, um personagem que chega para fazer, às vezes, o suposto amante dela. Só que ele contrata um ator mais o menos, um pouco excessivo, que trabalha muito porque ele está porque está precisando comer. Ou seja, uma peça quase autobiográfica. O Thomas entra, não cumpre o papel, cumpre outro papel", declara.

França explica sobre sua participação na peça: "Eu faço três [personagens] e o meu personagem faz dois. Não sei se vale". O ator confessa sobre este novo projeto e declara: "A gente quer entregar a melhor coisa do mundo para vocês, porque essa peça é dificílima de fazer", finaliza o artista Ary França ao falar da peça 'Uma Ideia Genial'.

Ary França retorna aos palcos na peça 'Uma Ideia Genial/ 'Foto: Tomzé Fonseca/ Agnews

