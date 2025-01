Matteus Cardoso fala sobre novo personagem e relembra Mar do Sertão: 'Me provocou'

Em entrevista à CARAS Brasil, Matteus Cardoso fala sobre novo personagem e opina continuação de Mar do Sertão

Após sucesso em Mar do Sertão (2022), Matteus Cardoso está com personagem novo. No teatro, o ator intérpreta Luiz em Aquilo Que Nos Olha, um espetáculo dirigido por Heloísa Souza e que terá uma curta temporada. Animado para subir nos palcos, ele ensaia há pelo menos sete meses.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator revela bastidores da peça e relembra como a novela das seis o marcou. Ele ainda fala sobre a possibilidade da história de Mário Teixeira ganhar uma nova continuação, assim como aconteceu em No Rancho Fundo (2024).

"Meu personagem em Aquilo Que Nos Olha chama-se Luiz, é um homem cheio de crenças e cheio de certezas que me provocou muito e que eu adorei construir. O maior desafio no processo foi estabelecer um novo modo de atuação, essa foi a provocação da diretora Heloísa Sousa logo no início do processo. Foi o dispositivo criativo que nos guiou em toda montagem e como todo método, demandou muito tempo e dedicação, ficamos 7 meses em sala de ensaio. Mas chegamos num resultado interessante que eu apreciei muito fazer, aprendi muito e estou em alta expectativa para mostrar ao público", explica.

Matteus destaca que seu novo personagem possibilita o público a refletir sobre a cadência da vida. "Atuar com o foco na observação realmente nos levou para um outro tempo de construção de trabalho. Eu não sei se conseguiria apontar uma solução, mas creio que a velocidade da vida está muito acelerada. As revolução digital que vivemos nas últimas décadas colocou nossos corpos e mentes em estado de constante ansiedade, tudo é instantâneo, a vida está muito prática e muito veloz. As distâncias diminuiram, os transportes estão cada vez mais rápidos", diz.

"Eu acho que a arte pode ser uma saída possível para a criação de novas velocidades de vida, um espaço onde possamos respirar e aproveitar a lentidão da existência também, os momentos de reflexão ou mesmo de não pensar em nada e só estar. Aquilo Que Nos Olha brinca com essas questões também, é uma peça filosófica que convida o público a experimentar novas possibilidades, outros pontos de vista sobre a cadência da vida", complementa.

A parceria com a diretora Heloísa tem sido elogiada. "Ela é incrível. Muito focada, cheia de boas ideias e sempre buscando as melhores ferramentas para coloca-las em prática. Nesse processo ela nos desafiou a construir um método de atuação, somos 6 atrizes e atores em cena. O desafio foi gigante, mas sob a batuta de Helô nós nos sentimos guiados e estimulados a propor. Passamos muito tempo em encontros de mesa, tivemos aulas de filosofia e história da arte trazidas pela direção e a partir daí fomos construindo uma forma de andar, falar, mover-se em cena, atuar nesse universo. Foi uma das experiências mais engrandecedores que já tive em criação cênica", afirma.

Como foi fazer Mar do Sertão?

Na novela das seis, Cardoso interpretava Joel Leiteiro, um peão da fazenda Palmeiral, comandada pelo coronel Tertúlio (José de Abreu). Ele relembra como foi viver um personagem ingênuo e que caiu nas graças do público.

"Fazer Mar do Sertão foi uma honra e uma experiência de muita evolução profissional. Eu fico honrado de ser lembrado e querido por muita gente por ter feito Joel Leiteiro. O universo criado por Mário Teixeira e dirigido por Allan Fitterman ressoou Brasil afora. Isso é fruto de muito trabalho e muita criatividade. Ter sido parte de um elenco majoritariamente nordestino também foi um privilégio e um marco histórico. Eu amo demais essa história e admiro intensamente a equipe toda que construiu a cidade de Canta Pedra e contou sua história", diz.

Sobre uma nova sequência da trama, ele acredita que Teixeira pode criar uma nova novela dentro do universo sertanejo. "Eu achei a ideia sensacional. Assim como Tolkien criou o Legendarium onde se passam todas as histórias fantásticas que ele escreveu, como O Senhor Dos Aneis, eu acho que Mário Teixeira está construindo um Legendarium nordestino/brasileiro onde ele já criou 2 novelas incríveis e pode criar muitas mais. Achei sensacional as ligações de Rancho Fundo com Mar do Sertão e voltaria para absolutamente qualquer trabalho que Teixeira criar. É um grande criador de universos e personagens", conclui.

