Gabz faz linda declaração no aniversário de Jaffar Bambirra: 'Movimenta tudo em mim'

O amor está no ar! A atriz Gabz usou as redes sociais nesta terça-feira, 14, para celebrar o aniversário do namorado, o ator Jaffar Bambirra. Em seu Instagram oficial, a intérprete de Viola em Mania de Você, da TV Globo, compartilhou alguns momentos com o amado e escreveu um texto falando brevemente da relação dele.

Na publicação, ela mostrou registros de passeios românticos e divertidos da história do casal, como idas a shows, cinema, parques e mais e abriu o coração na legenda. "Você veio de repente, como as melhores coisas da vida. Já dizia Ângela Rô Rô (e você canta isso lindamente). Não veio com hora marcada e me deixou assim, curiosa com o menino bonito que canta bonito, atua bonito, cozinha bonito e vive bonito", iniciou.

"Juro, eu observo muito com meus 2,27 graus de miopia e olhei bem de pertinho, no fundo dos seus olhos, até ver o meu reflexo. Me enxerguei mais bonita pelo reflexo da sua pupila. Quem diria, hein?", continuou ela, que se lembrou do momento em que assumiu o namoro publicamente. “Meu affair, a quem, por sinal, me declarei em rede nacional, no café da manhã mais assistido do Brasil".

E continuou: "Mas te celebro mesmo antes do café, em casa, na cama, com dois cachorros e duas gatas, dando nosso beijinho religioso de ‘tchau, amor, já volto’. Porque a gente sempre volta para casa: a sua, a minha, qualquer lugar onde transformemos a rotina na coisa mais mágica do mundo. Nosso tapete vermelho é o da sala, porque ser gente ao seu lado é bom demais".

Ainda na publicação, a atriz falou sobre a conexão entre eles. "A gente aprende um monte de coisas e sente outras milhares. Torço pelas suas vitórias e rezo por você, na minha língua. Conto meus segredos de sobrevivência, escuto seu canto, sua festa, seu lamento. Depois falo por horas, escrevo piadas, poesias e melodias".

"Gargalho profundamente, e você me tira para dançar. Me emociono, porque sentir tudo isso é maravilhoso demais. Me sinto gente. Te sinto enorme. E ainda continuo curiosa, porque você movimenta tudo em mim, e tudo levaria uma vida inteira para te explicar. Que bom: temos tempo. Hoje é um dia lindo porque você existe! Coisinha rica, te agradeço, te celebro! Viva você, meu rapaz", finalizou.

