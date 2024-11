Marcelo Medici fala sobre relação com novelas: 'Tem algumas que são mais difíceis'

Em entrevista à TV CARAS, Marcelo Medici também deixa convite especial para os leitores assistirem o espetáculo Cada Um Com Seus Pobrema

Em cartaz com o espetáculo Cada Um Com Seus Pobrema, Marcelo Medici(52) não esconde o amor que sente por fazer novelas. Neste ano, ele esteve em Família é Tudo (Globo) e assegura que a experiência foi das melhores —o que não acontece todas as vezes.

"Foi um convite do Daniel Ortiz. Entrei na reta final com a Grace Gianouskas, para fazer o amante dela. Foi um reecontro com ela, delicioso. Nos divertimos muito. Foi uma doideira, eu gravava Vai que Cola junto da novela", conta Marcelo Medici, em entrevista à TV CARAS.

"E foi uma delícia mesmo. Não é toda novela que é uma delícia, tem algumas novelas que são mais difíceis. Às vezes a novela é ótima, mas você não se diverte tanto. E que nem entrevista [risos]", acrescenta o artista, que fez sucesso em tramas como Alto Astral (2014-2015) e Haja Coração (2016).

Já nos teatros, ele celebra a continuidade das apresentações em comemoração aos 20 anos de Cada Um Com Seus Pobrema, que voltaram após uma pausa para as gravações da novela e do humorístico Vai Que Cola. As exibições acontecem no Teatro Reinassance, em São Paulo, aos sábados, às 19h, e aos domingos, às 17h, e vão até 15 de dezembro.

"É quase véspera do Natal, o teatro me obrigou [risos]", diz o artista, em tom de brincadeira. "Quem quiser levar um panetone, eu aceito!". Ainda na entrevista, ele faz um convite especial para os leitores da CARAS Brasil prestigiarem o espetáculo. Confira abaixo a conversa completa!

