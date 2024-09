Raphael Logam faz balanço de Família é Tudo e reforça importância do protagonismo negro

Em entrevista à Revista CARAS, Raphael Logam conta os desafios de interpretar Hans, vilão de Família é Tudo, e celebra estreia em novela completa

Aproveitando os últimos momentos no ar como Hans, o vilão de Família é Tudo (Globo), Raphael Logam (38) celebra o fim de sua primeira novela completa. Em entrevista à Revista CARAS, o artista faz um balanço da trama das 19h e ainda reforça a importância do protagonismo negro no audiovisual.

"Hans foi muito importante. Primeiro personagem de destaque e minha estreia em uma novela completa. Em TV, o tempo é diferente e foi maravilhoso aprender com pessoas admiráveis. Saio deste projeto com o sentimento de ter finalizado um curso longo e de muito estudo", diz Raphael Logam .

Na história de Daniel Ortiz (52), Hans é ambicioso e ardiloso, que sonha em um dia se tornar dono da gravadora Mancini Music. Ele dirige a empresa desde a morte de Frida (Arlette Salles) e se sente injustiçado e pouco reconhecido, já que é o único da família que tomou à frente dos negócios dela.

Para Logam, o personagem se torna interessante por permitir que ele viva momentos e tome atitudes que jamais teria na vida real. "Essa é uma das delícias de interpretar um vilão ou qualquer outro personagem que saia totalmente do seu estilo de vida, sua índole… Viva a arte."

O artista também reforça a importância do momento que existe atualmente no audiovisual, com cada vez mais espaço para o protagonismo negro. No ano passado, por exemplo, com a exibição de Vai na Fé, Amor Perfeito e Terra e Paixão, pela primeira vez a Globo teve protagonistas negros em diferentes faixas de horário em novelas.

"Movimento necessário e que a gente já acompanha há muitos anos, de quem vem abrindo caminhos desde o início. Eu me sinto honrado em dar continuidade a essa luta e fazer parte dessa mudança. É uma grande responsabilidade usar nosso momento e nossa voz para dar força a isso", completa o artista, que já recebeu uma indicação ao Emmy.

