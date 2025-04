Virginia mostra reforma em closet que contará com 'salão de beleza'

A influencer Virginia Fonseca compartilha etapa final das obras no espaço, que foi ampliado e contará com um setor exclusivo para bolsas

Nesta terça-feira, 15, a influencer Virginia Fonseca, de 26 anos, decidiu mostrar, por meio dos stories de seu perfil no Instagram, o atual estágio da reforma em seu closet. O cômodo, que fica na mansão que ela vive com a família em Goiânia, contará com um 'salão de beleza' e um setor apenas para bolsas.

Na ocasião, a empresária e o marido, o cantor Zé Felipe, de 26, deram mais um conferida no espaço: “Finaliza semana que vem, se Deus quiser”, escreveu a mãe de Maria Alice, de três anos, Maria Flor, de dois, e José Leonardo, de sete meses.

O closet já existia na residência, mas foi aumentado para suprir as necessidades do casal. O espaço tem, inclusive, acesso exclusivo para o quarto de Virginia e Zé Felipe.

Grande parte do cômodo será usada pela influenciadora digital – e Zé Felipe ficará com uma área menor no closet. Margareth Serrão também mora com a filha, o genro e os netos na mansão em Goiás. Além de dividir a apresentação do programa Sabadou, no SBT, com Virginia.

Virginia mostra etapa final da reforma em closet pic.twitter.com/mk5hXoFrt3 — CARAS Brasil (@carasbrasil) April 15, 2025

