Marcelo Medici recorda 'ranço' de atriz conhecida: 'Cismei com ela'

Em entrevista à TV CARAS, Marcelo Medici recorda momento, que aconteceu durante uma apresentação de Cada Um Com Seus Pobrema no Rio de Janeiro

Em cartaz com o espetáculo Cada Um Com Seus Pobrema, Marcelo Medici(52) revelou em entrevista à TV CARAS que pegou "ranço" de uma atriz conhecida em uma das apresentações que fez no Rio de Janeiro. Para ele, o dia foi um dos piores da comédia de sucesso.

"Teve um dia que tinham alguns atores conhecidos, e o espetáculo foi horrível! Ninguém ria de nada. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo", recorda Marcelo Medici . "Então, cismei com uma atriz bem conhecida, que não vou dizer o nome. Cismei com ela e pensei: 'É ela que está puxando'."

"Eu estava tão certo, que ela foi no meu produtor depois e perguntou: 'Porque você está produzindo ele?'. Peguei um ranço até hoje [risos]", completa o artista. Ele ainda diz que, no início, não se acostumava com a quantidade de artistas conhecidos que vinham assistir ao espetáculo.

Leia também: Marcelo Medici tomou atitude antes de voltar com espetáculo no teatro: 'Não daria conta'

"Eu sou paulista, estava acabando de fazer minha primeira novela no Rio de Janeiro. Vai muito ator conhecido assistir à peça, tinham muitos atores que eu era fã, como Tony Ramos e Marília Pêra. Sem pressão [risos]", diz.

Ainda na entrevista, o ator também recorda sua participação em Família é Tudo, trama global exibida neste ano. "Foi um convite do Daniel Ortiz. Entrei na reta final com a Grace Gianouskas, para fazer o amante dela. Foi um reecontro com ela, delicioso. Nos divertimos muito. Foi uma doideira, eu gravava Vai que Cola junto da novela", conta ele. Confira mais da conversa abaixo.

Leia mais em: Marcelo Medici exige mais representatividade na TV: 'Empregar essas pessoas'

CONFIRA A ENTREVISTA DE MARCELO MEDICI À TV CARAS NA ÍNTEGRA:

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE MARCELO MEDICI NO INSTAGRAM: