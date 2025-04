Virginia Fonseca e Zé Felipe combinam looks para ação solidária de Páscoa

Realizando uma ação solidária de Páscoa, Virginia Fonseca e Zé Felipe encantaram os seguidores ao surgirem com looks combinando; confira

Nesta terça-feira, 15, Virginia Fonseca encantou os seguidores ao dividir uma selfie no espelho com o marido, Zé Felipe. Com looks combinando, o casal participou de uma ação solidária de Páscoa . Ainda em 2024, eles distribuíram ovos de chocolate para 250 crianças.

Na foto compartilhada, ambos surgiram usando calça jeans rasgada e camiseta com os dizeres "Páscoa de afeto". Para completar o visual, o cantor escolheu um tênis cinza, enquanto a influenciadora digital apostou em um par rosa, cheio de charme.

"Estamos aqui, as crianças estão fazendo as vivências e já já vai começar a caça aos ovos", contou a apresentadora do Sabadou.

Veja os registros:

Virginia Fonseca e Zé Felipe combinam looks. Foto: Reprodução/Instagram

Medo de Maria Flor

Em suas redes sociais, Virginia Fonseca sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de 53 milhões de seguidores. Nesta terça-feira, 15, a digital influencer embarcou com a família de volta para Goiânia após passar alguns dias em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

A famosa mostrou que a filha Maria Flor, de dois anos, tem medo de avião. A esposa de Zé Felipe filmou a pequena com uma cara de choro enquanto a aeronave pousava.

"Que cara é essa? Está com medo? Não precisa ter medo não, Flor", disse ela, tentando acalmar a herdeira.

No entanto, Virginia confessou que pensou em dar um grito para assustar ainda mais a menina. "Ela tem medo. Ela é pequenininha, mamãe. E meus pensamentos intrusivos estavam implorando por um grito de susto, mas me controlei", afirmou.

Além de Maria Flor, Virginia Fonseca e Zé Felipe também são pais de Maria Alice, de três anos, e José Leonardo, de sete meses.

