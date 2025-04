Biah Rodrigues opina sobre pessoas que não querem ter filhos: 'Contra mão'

Em suas redes sociais, Biah Rodrigues deu sua opinião sincera sobre pessoas que não desejam ter filhos. Veja o que ela disse!

Em suas redes sociais, Biah Rodrigues sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de dois milhões de seguidores. Casada com Sorocaba, ela é mãe de Theo, de quatro anos, Fernanda, de três, e dos gêmeos Zion e Angelina, de nove meses.

A digital influencer fez um post na web e deu sua opinião sincera sobre pessoas que não desejam ter filhos, usando a religião para embasar seu relato.

"Por que Satanás não quer que você tenha filhos? Porque filhos perpetuam o reino. Quando você cria filhos na fé, você contribui para que o reino de Deus avance sobre a terra. 'Instrui o menino no caminho em que deve andar'. Provérbios 22:6. Porque filhos são herança do Senhor. Satanás odeia tudo que Deus chama de bênção. Por isso, ele ataca a materninade, o casamento e a família. Porque filhos fiéis confrontam o sistema. Filhos criados na verdade não se dobram à cultura. Eles confrontam o mundo com sua obediência a Cristo. Ter filhos é resistir ao Diabo. Gerar e criar filhos no temor do Senhor é levantar uma geração que vai combater o mal com a verdade de Deus", disse ela.

Na legenda, Biah ainda afirmou que sua opinião é contrária a da maioria das pessoas. "Indo na contra mão", escreveu.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por BIAH RODRIGUES FAKRI (@biahrodriguesz)

Mesversário

Biah Rodrigues usou as redes sociais na quarta-feira, 9, para mostrar os detalhes da comemoração do nono mês de vida dos gêmeos, Angelina e Zion, frutos de seu casamento com o cantor Sorocaba.

Para comemorar a data especial, os filhos da influenciadora digital e do sertanejo ganharam uma festa ao ar livre em clima de Páscoa. O espaço foi decorado com várias bexigas e cordeirinhos, além disso, toda família surgiu de branco.

"Nove meses que a nossa família cresceu. #cordeirodapáscoa", se derreteu a mamãe coruja, que também mostrou os filhos mais velhos, Theo, de quatro anos, e Fernanda, de três, segurando os irmãos no colo.

Leia também: Biah Rodrigues fala sobre transformações no corpo após três gestações