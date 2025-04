Rafaella Justus abre o jogo sobre vida amorosa: 'Não tô pegando nem gripe'

Rafaella Justus, filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro, revelou detalhes sobre sua vida amorosa e sonhos para o futuro; confira!

Rafaella Justus, de 15 anos, revelou detalhes sobre sua vida amorosa nesta terça-feira, 15, durante uma entrevista no PodDelas. A filha de Roberto Justus e Ticiane Pinheiro contou que está solteira, mas que sonha em se casar no futuro.

"Não estou nem perto de começar a namorar, tô pegando nem gripe. Solteira. Encalhada. Mais fundo que isso. Estou muito" , disse a jovem.

Apesar de estar solteira, a influenciadora revelou que tem, desde a infância, o sonho de se casar. "Desde pequena tenho vontade de ter uma família grande. Dois, três, quatro filhos. Quero que tenham irmãos porque é muito importante”.

Rafaella também compartilhou que, após comemorar seus 15 anos com uma grande celebração, passou a se sentir mais crescida. A jovem disse estar vivendo um novo momento, mesmo que a parte amorosa ainda esteja parada, e comentou que está empolgada com a chegada da fase adulta: “Eu sinto que aos meus 15 anos eu virei muito a chave, eu amadureci”, ela explicou.

Rafaella comentou sobre como lida com as diferentes fases da vida e destacou a importância dos laços familiares nesse momento de transição. “Sempre fui 8 ou 80, eu queria ser criança eternamente e agora ser adulta”, disse a adolescente, que explicou que essa nova fase tem muito a ver com a proximidade da família, especialmente dos muitos irmãos: “Minha ligação com meus irmãos, agora, por eu estar no auge da adolescência, a gente começou a ter uma relação incrível”, completou.

Fama de "nepo baby"

Nesta terça-feira, 15, Rafaella Justus brilhou no podcast PodDelas e esbanjou carisma ao longo da entrevista. Durante o bate-papo, a filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus falou, com bom humor, sobre como lida com o rótulo de nepo baby.

"Além de ser nepo baby, eu me considero nepo tudo, né? Sou nepo filha, nepo neta", brincou ela, fazendo referência à avó famosa, Helô Pinheiro, a eterna Garota de Ipanema.

