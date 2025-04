Jojo Todynho faz rara aparição com o namorado no casamento de amigos

Ao lado do namorado, Jojo Todynho surge magérrima ao ser fotografada no casamento de Mariano e Jakelyne no interior de São Paulo

A cantora Jojo Todynho fez uma rara aparição em público ao lado do novo namorado. Na tarde desta terça-feira, 15, ela foi fotografada ao lado do namorado, o policial militar Thiago Gonçalves, ao prestigiar o casamento de Jakelyne e Mariano no interior de São Paulo.

Para a ocasião, Jojo apareceu com um vestido verde longo e de um ombro só. O modelo sofisticado destacou as novas curvas dela, que perdeu cerca de 80 kg nos últimos meses. Por usa vez, o namorado dela usou um terno azul clássico e sapato marrom.

Vale lembrar que Jojo e Thiago oficializaram o namoro em fevereiro deste ano. Ele fez o pedido no aniversário dela com um buquê de rosas e balões decorativos. “Eu já não tenho mais lágrimas, de tanto que eu choro. É homenagem, é surpresa… Agora, vou dar uma dica para a mulherada: arruma um polícia”, brincou ela, na época.

Thiago Gonçalves e Jojo Todynho - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Thiago Gonçalves e Jojo Todynho - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Jojo Todynho - Foto: Eduardo Martins / Brazil News

Jojo Todynho comemora compra de casa nova

Dia especial para Jojo Todynho! A influenciadora digital usou as redes sociais nesta terça-feira, 8, para dividir com o público uma novidade: a compra de sua nova casa. Em seu perfil oficial, a famosa celebrou a conquista do imóvel e fez um relato emocionante sobre sua luta e determinação.

Para ilustrar a notícia, Jojo publicou uma foto sentada em frente a piscina da residência com as chaves em mãos. "Um novo lar, uma nova jornada. Hoje, meu coração transborda de gratidão. Com lágrimas nos olhos e alma leve, compartilho com vocês mais uma conquista da minha vida!", iniciou ela; confira mais detalhes!

