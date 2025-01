Isabella Santoni celebra seu retorno ao teatro: ‘Energia renovada’

Depois do sucesso nos palcos em 2024, Isabella Santoni volta ao teatro com a peça O Cravo e a Rosa com apresentações no Rio de Janeiro

A atriz Isabella Santoni está prestes a voltar aos palcos! Depois de brilhar no teatro em 2024, ela retoma as apresentações do espetáculo O Cravo e a Rosa no Rio de Janeiro. A montagem volta a ser encenada no Teatro das Artes, na Gávea, Rio de Janeiro, no período de 14 de janeiro a 14 de fevereiro.

Santoni interpreta a protagonista, Catarina, inspirada na personagem que foi vivida por Adriana Esteves na novela da Globo. "Estou muito empolgada para voltar aos palcos! Energia renovada para a Catarina vir mais intensa do que nunca. Ao longo da temporada, eu fui amadurecendo muito o meu olhar sobre ela. Descobrindo uma Catarina mais sarcástica e divertida, fui também me dando conta do quanto o tamanho da agressividade/raiva dela era inversamente proporcional ao medo de amar e a se entregar", afirmou.

Além disso, a peça teatral também será apresentada em Niterói nos finais de semana de 24 a 26 de janeiro e 31 de janeiro a 2 de fevereiro, na Sala Nelson Pereira dos Santos. "Passar por diversas cidades e teatros contribuiu bastante para a evolução do espetáculo! Somos surpreendidos, a cada apresentação, por uma plateia bem diferente uma da outra e por um espaço físico novo, que instiga nossa criatividade na peça", disse ela.