Isabella Santoni se declara no aniversário do marido: "Você é indescritível"

A atriz Isabella Santoni compartilhou nas redes sociais alguns cliques em clima de romance com o marido, Henrique Blecher, e se declarou

Isabella Santoni usou as redes sociais para se declarar para o marido, o empresário Henrique Blecher. Ele completou mais um ano de vida nesta quarta-feira, 24, e a atriz fez questão de homenageá-lo.

"Hoje é o dia do grande amor da minha vida! Dia que Deus colocou no mundo minha chama gêmea. E ela não veio de um jeito comum… Veio me desafiando, me revirando, me convidando a viver o amor com entrega, colocando luz em todas as minhas feridas e me mostrando que é possível amar se mostrando inteiramente ao outro", disse ela no começo do post.

Depois, Isabella fez um agradecimento ao amado. "Quero te agradecer por ter me achado e por ser esse homem tão intenso! O homem com a maior coragem que eu já vi, com honra, palavra, com uma compreensão da vida tão profunda e tão densa que me ensina todo dia um pouco mais sobre a existência. Você é indescritível! Só convivendo pra ter noção da potência que você é. Te amo e te admiro! Da sua mulher, sua parceira de vida, sua melhor amiga", completou ela.

Vale lembrar que Isabella e Henrique se casaram no civil em maio deste ano. No mês seguinte, eles se casaram em uma cerimônia intimista em sua casa no Rio de Janeiro, que contou com a presença de amigos e familiares.

Isabella Santoni posta fotos inéditas do casamento para celebrar um mês da união

A atriz Isabella Santoni está toda feliz, curtindo a vida de recém-casada e foi às redes sociais para lembrar um mês de seu casamento com o empresário Henrique Blecher. Ela compartilhou algumas fotos inéditas do momento para marcar a data.

"Um mês do nosso sim", escreveu ela na legenda da postagem, cheia de imagens em que aparece vestida de branco, tanto na cerimônia, de noiva, quanto em sessões de foto antes dela. Em um dos cliques, Isabella mostra em destaque seu longo véu bordado com 3 mil pérolas, uma criação exclusiva da estilista Lethicia Bronstein. A atriz também posou cliques românticos com o amado. Confira as fotos!