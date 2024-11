Claudia Mauro explica sucesso de A Vida Passou Por Aqui: 'Um tributo à amizade'

Claudia Mauro abre o coração e conta bastidores da criação da peça A Vida Passou Por Aqui em entrevista à CARAS Brasil

A Vida Passou Por Aqui completa oito anos em cartaz neste ano, com inúmeras indicações em premiações especializadas e sucesso de crítica. Estrelada por Claudia Mauro (55), a produção retrata a história de uma professora e artista plástica que se vê na solidão após se recuperar de um AVC que lhe deixa sequelas. Ela conta com apoio de um único amigo, Floriano, personagem vivido por Édio Nunes.

"Acredito que A Vida Passou Por Aqui é a história de todo mundo, inspirada em muitas histórias reais. É uma narrativa simples e um tributo à amizade, sobre a cura que vem através da alegria. Fala da vulnerabilidade da vida e de como encontramos felicidade nos momentos mais simples do cotidiano, mesmo com a dor presente na vida de todos", conta a atriz em entrevista exclusiva à CARAS Brasil.

"Nesse espetáculo, ofereço ao público um mundo imenso que existe dentro de mim, um mundo que considero generoso, um olhar otimista sobre a vida. Escrevi esse texto em um momento de dor, quando perdi minha mãe e meu pai. Tive sorte de ter uma família alegre — minha mãe era puro amor, meu pai, pura alegria. Meus avós viveram muitos anos lúcidos, e tudo está ali: cada conversa na minha casa, cada troca com meus avós. Perdi meus pais cedo, de uma geração que viveu intensamente, mas também enfrentou suas fragilidades. Acredito que essa história toca o público, em parte por ser minha, por eu estar em cena vivendo personagens que são parte da minha vida. É um processo muito verdadeiro, e essa autenticidade, creio, alcança o público de forma profunda e especial", complementa.

Após oito anos de estrada com a peça e apresentações por todo o Brasil, A Vida Passou Por Aqui está em cartaz com uma temporada de comemoração no Teatro Fashion Mall RJ, no Rio de Janeiro. O sucesso é marcado pela indicação ao Prêmio Bibi Ferreira 2024 na categoria de Melhor Dramaturgia Original.

"Não é sempre que conseguimos transformar nossa dor em arte e estar em cena, conectando-nos não só com o público, mas também com toda essa herança que carrego. Essa foi, sem dúvida, a grande inspiração para este espetáculo", afirma a protagonista.

Claudia Mauro é só elogios ao parceiro de cena, Édio Nunes. A artista conta que o colega encontrou o tom necessário para viver o personagem inspirado em suas histórias e pessoas próximas, o que torna tudo tão especial.

"Édio Nunes é um ator extraordinário, realmente excepcional, capaz de interpretar qualquer papel. Ele transita com naturalidade entre o drama e a comédia, canta, dança. No personagem Floriano, Édio incorpora características que vão ao encontro do que escrevi. Floriano é um homem otimista e alegre, que traz a felicidade consigo, mesmo enfrentando dificuldades em sua vida. Ele vive com mais desafios do que sua amiga, Sílvia, mas está sempre sorrindo e espalhando alegria, divertindo a todos. Há pessoas que têm esse 'gênio da felicidade', meu pai era assim, eu sou assim, e Floriano, que existiu de verdade, também era assim. E Édio é exatamente assim", fala ela.

"Atuar ao lado dele é uma alegria enorme; ele é um ator generoso e temos uma química incrível em cena. Ele é um dos meus melhores amigos, tanto no palco quanto na vida. Acho que essa amizade genuína transparece no palco, e o público sente essa sintonia, essa conexão sincera. Estar em cena com ele torna tudo mais fácil e faz a peça tocar as pessoas de uma forma única", conclui a atriz.

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE CLAUDIA MAURO:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Claudia Mauro (@claudiamauro45)

Leia também: Heloísa Périssé revela quando volta às novelas e fala sobre dublar Adele: ‘Não sabia’