Heloísa Périssé revela quando volta às novelas e fala sobre dublar Adele: ‘Não sabia’

Heloísa Périssé relembra vitória na Batalha do Lip Sync e conta em entrevista à CARAS Brasil quando deve voltar às novelas

Heloísa Périssé (58) está longe das novelas desde Novo Mundo(2017), quando interpretou Cosette Villeneuve. Desde então, ela passou a se dedicar ao cinema e fez papéis em séries e sitcoms. Sua presença no horário nobre da Globo é pedida pelo público, mas isso não tem previsão para acontecer tão cedo.

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz revela que que aguarda um personagem marcante para regressar aos estúdios. "Aparecendo um bom personagem eu volto, mas por hora não [surgiu nenhum]", afirma a estrela.

Enquanto não recebe o papel esperado, a ela se dedica ao Desencontro de Gerações, programa exibido pelo GNT, e que apresenta ao lado da filha primogênita Luísa (25). Dividir o projeto com a herdeira tem sido uma experiência necessária.

"No Desencontros de Gerações eu e a Luísa dividimos experiências com outras duplas de gerações diferentes. Foi a Déa Lúcia, a Ingrid Guimarães, Raphael Vicente, Lúcio Mauro Filho... Está sendo maravilhoso", conta a apresentadora no estande de Tostitos, no Rock in Rio.

Batalha do Lip Sync e Dança dos Famosos

Em setembro, Heloísa Périssé enfrentou Ingrid Guimarães (52) na Batalha do Lip Sync, quadro do Domingão com Huck que teve temporada encerrada recentemente e deve retornar no segundo semestre de 2025. Ela competiu de Adele (36), com o hit Set Fire to the Rain, já a concorrente e amiga fez uma versão de Lady Marmalade, de Christina Aguilera (43).

"Ganhei de Adele, fiquei felicíssima, a Ingrid também foi ótima, maravilhosa, mas uma tinha que ganhar. Acabou sendo eu de Adele, não tinha noção do quão popular Adele é. Foi muito divertido", conta a atriz, que em 2023 participou da Dança dos Famosos. "Eu continuei fazendo sapateado", revela.

