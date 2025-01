Ator de Wicked revela preparação para musical no Brasil: 'Sem pressão'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator Hypólito, do elenco do musical Wicked, também conta sua relação com seu personagem, Fiyero

Após o sucesso de Wicked nos cinemas, o musical chega ao Brasil com uma nova montagem em março. Parte do elenco, o ator Hypólito(26) revela como está sua preparação para as apresentações, e comenta como está se sentindo ao interpretar Fiyero, interesse amoroso de Elphaba (Myra Ruiz).

"Por enquanto estou assistindo vídeos, filmes, ouvindo as canções. Quero ir adentrando bem aos poucos nesse universo. Sem nenhum tipo de pressão", explica o ator do musical Wicked , em entrevista à CARAS Brasil. Na montagem brasileira, seu personagem é um príncipe de um reino vizinho de Oz.

Inicialmente, Fiyero é apresentado como um jovem rico, arrogante e superficial. Porém, ao encontrar o amor em meio às turbulências da realidade, se transforma. "Estou muito animado para dar vida ao Fiyero! Quero entregar a minha excelência artística no mesmo nível da responsabilidade que é fazer essa obra."

O ator, que começou a carreira musical aos 11 anos, afirma que também entende que será desafiador retratar a transformação do príncipe. Apesar disso, não esconde a empolgação em subir aos palcos com a história que virou um fenômeno entre os brasileiros.

A montagem estreia no Brasil em 20 de março, e já tem ingressos disponíveis para venda. As apresentações acontecerão no Teatro Renault, em São Paulo, entre quarta-feira e domingo. Abaixo, Hypólito dá mais detalhes sobre sua carreira e relação com as redes sociais, leia trechos editados da conversa.

Além do trabalho em Wicked, você também já atuou em projetos audiovisuais, por exemplo! Qual a importância de estar em diversos formatos da arte?

[É] Cansativo. Mas para além disso é gratificante ver a potência de artista que me tornei e que estou me tornando cada vez mais. Abrir cada vez mais as portas para que nunca falte-me a oportunidade de poder exercer a minha arte.

Como a arte entrou na sua vida? E como você começou a trabalhar como ator?

Arte chegou muito cedo: comecei dançando em um grupo de dança local, fui me aventurando a cantar, do canto, o teatro foi necessário (para tirar a timidez e adquirir presença de palco), daí me tornei violonista, compositor, artista de circo e por fim dublador. Comecei a trabalhar profissionalmente como ator em Volta Redonda, cidade na qual cresci e iniciei minha vida teatral. Em um projeto de peça que rodava a cidade e apresentava uma determinada peça nas praças públicas.

Na web, você compartilha bastante os seus trabalhos. Qual sua relação com as redes sociais?

Eu gosto de mostrar a minha trajetória às pessoas que me acompanham, de alguma forma fazer com que façam parte disso também. Afinal, eu cheguei muito longe mas foi com a ajuda de muitas mãos. Então uso as redes para me comunicar, mostrar meus trabalhos e dizer: 'olha, gente! Ainda estou seguindo meu sonho!'.

Você tem novos projetos que possa contar para 2025?

Sempre! Graças ao sagrado sigo com muitos projetos engatilhados. Infelizmente ainda são sigilosos, mas já já saberemos!

CONFIRA VÍDEO DE HYPÓLITO, O FIYERO DE WICKED BRASIL: