Gloria Groove entrevista protagonistas do filme Wicked

Gloria Groove viajou para Los Angeles, nos Estados Unidos, para entrevistar Ariana Grande e Cynthia Erivo, protagonistas do filme Wicked

A convite do Fantástico e da Universal Pictures Brasil, Gloria Groove realizou um sonho e embarcou para Los Angeles, nos Estados Unidos, para um encontro especial com o elenco do filme Wicked, baseado no icônico musical da Broadway.

Representando o programa da TV Globo, a cantora assumiu o papel de repórter por um dia e entrevistou as grandes estrelas do filme, Ariana Grande e Cynthia Erivo, que interpretam as protagonistas Glinda e Elphaba, respectivamente. A matéria exclusiva vai ao ar no próximo domingo, 17.

O filme Wicked, que reimagina o universo de O Mágico de Oz com uma nova perspectiva, reúne um elenco de renome e traz grandes expectativas aos fãs de todo o mundo. O aclamado musical chega às telas de cinema no Brasil em 21 de novembro.

Em sua conta no Instagram, Gloria compartilhou um vídeo do momento e agradeceu pela oportunidae. "Simplesmente estou em Hollywood para uma sessão exclusiva de Wicked, o evento cinematográfico do ano e meu musical favorito! A sensação é igualzinha a de estar caminhando pela estrada de tijolos amarelos em direção ao trem que está partindo para a Cidade das Esmeraldas. Obrigada a todos os envolvidos na realização deste grande sonho! Foi um presente para o meu coração de fã", escreveu ela.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Gloria Groove (@gloriagroove)

Explicação

O filme Wicked, baseado no famoso musical da Broadway, estreia no dia 21 de novembro. O longa é estrelado por Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Os fãs já notaram que nos créditos finais do filme, Ariana optou por usar o seu nome de batismo: Ariana Grande-Butera. Durante participação no podcast The Streaming, a atriz revelou o motivo por trás da decisão.

"Tecnicamente, é o nome da pequena Ari. Sinto que essa experiência foi como uma volta para casa e que retornei para mim mesma de várias maneiras, por tudo que aprendi com Glinda, com Elphaba...", disse ela se referindo à sua personagem e à de Cynthia.

Ariana ainda afirmou que a escolha lhe traz uma certa nostalgia. "Esse era o meu nome quando vi o filme aos dez anos de idade. Pareceu uma maneira muito adorável de honrar isso, como um ciclo completo. Era algo que eu queria fazer", contou.

Leia também: Cynthia Erivo se revolta após fãs editarem pôster de filme: 'Doloroso'