Leopoldo Pacheco se desafia ao retratar religião nos palcos: 'Nunca fiz nada tão grande assim'

Leopoldo Pacheco (64) está em contagem regressiva para a estreia do espetáculo APaixão de Cristo de Nova Jerusalém. Na trama, ele tem um papel importante e dá vida ao personagem Pôncio Pilatos. Em entrevista à CARAS Brasil, o ator adianta sobre sua participação e fala da peça: "Nunca fiz nada tão grande assim".

A Paixão de Cristo de Nova Jerusalém retorna para uma nova edição entre 12 e 20 de abril. São mais de 450 atores e figurantes envolvidos na montagem, que leva ao público uma combinação de fé e arte. Pacheco adianta.

"Eu acho incrível esta Nova Jerusalém, a estrutura toda que é montada em função do espetáculo a céu aberto, para tanta gente ao mesmo tempo. Eu nunca fiz nada tão grande assim. Tem um deslumbramento com o fato de você estar dentro de um projeto deste tamanho", afirma.

Na tradição cristã, Pôncio Pilatos é conhecido por ser o juiz que não interveio contra os fariseus na condenação de Jesus Cristo a morrer na cruz. Leopoldo fala sobre religião e o desafio de interpretar o político nos palcos.

"Tem um senso crítico em relação à própria Paixão de Cristo. Tem também a responsabilidade [...] fazendo um personagem que é vilão. Eu sou de família católica, a gente conhece a Paixão de Cristo. Vou fazer o Pôncio Pilatos, que é o governador que vai determinar o que vai acontecer com Jesus Cristo. Isso tudo é muito legal. É muito forte, faz parte do imaginário da gente. Eu estou muito feliz", declara.

O ator fala sobre a importância da fé para a sociedade: "Eu acho que a fé move montanhas. As pessoas precisam e têm a necessidade de acreditar em algum Deus, alguma coisa. Então, eu acho lindo poder fazer parte neste sentido, de ajudar também as pessoas", complementa.

'ESTÁ NO MEU SANGUE!'

Leopoldo tem anos de sua vida dedicados à arte, com diversos trabalhos de sucesso na TV, cinema e, mais recente, no streaming. Formado pela Escola de Arte Dramática da Universidade São Paulo, Pacheco reforça a paixão pelo teatro.

"Eu vim do teatro, fui para a televisão, tinha 42 anos, eu já tinha uma carreira como ator já consolidada. Então, está no meu sangue o teatro. É onde eu me renovo. É uma espécie de religião, no sentido do sacerdócio do trabalho. É o que me dá uma cama muito boa para ser ator de televisão e de cinema", finaliza o ator Leopoldo Pacheco.

