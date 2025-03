Andrea Beltrão fala sobre 'Lady Tempestade': 'Não acreditei que poderia virar teatro'

O monólogo 'Lady Tempestade', estrelado por Andrea Beltrão, foi alterado pela autora Silvia Gomez, que, segundo a atriz, teve uma ideia "genial"

Nesta quarta-feira, 19, a atriz Andrea Beltrão participou do programa de Míriam Leitão na GloboNews, na qual falou sobre o monólogo Lady Tempestade, que ela estrela desde janeiro no Teatro Poeira, no Rio de Janeiro. A peça é baseada no diário de Mércia Albuquerque, uma advogada pernambucana conhecida por sua luta em defesa de presos políticos durante o período da Ditadura Militar brasileira.

A atriz Andrea Beltrão compartilhou que, inicialmente, não acreditava que o monólogo Lady Tempestade pudesse se transformar em uma peça de teatro. "Quando a gente começou a trabalhar, eu nem acreditei que poderia virar teatro. Porque fazer só uma leitura daqueles trechos ou fazer um recorte, escolher partes menos terríveis, não viraria teatro" , comentou.

Sua percepção mudou graças ao trabalho da autora Silvia Gomez, que deu um novo significado à obra. "Só que a Silvia Gomez, que é a autora da peça, teve uma sacada que eu acho genial que conduz o monólogo o tempo todo, que é: essas coisas aconteceram, acontecem, acontecerão", afirmou.

“Quando ela veio com esses três tempos verbais, tempos do nosso mundo, da nossa vida, do que a gente viu e está vendo, e pode ser que veja de novo, eu achei que a gente ia conseguir", concluiu.

O programa GloboNews Míriam Leitão irá ao ar hoje, às 23h30, na GloboNews.

Marieta Severo prestigia Andrea

A atriz Marieta Severo, de 78 anos, foi clicada no Teatro Poeira em Botafogo, Zona Sul do Rio de Janeiro, para prestigiar a atriz Andrea Beltrão em seu monólogo Lady Tempestade, que estreia nesta quinta-feira, 9. A veterana, que acumula uma trajetória memorável na TV, optou por um look branco com detalhes em vermelho. Ao chegar no teatro, a artista posou com o programa da peça em suas mãos.

