Médico alerta para diagnóstico do cantor Netinho: 'Pode ser silenciosa'

Após quase um mês de internação, o cantor Netinho foi diagnosticado com uma doença no sistema linfático; confira mais sobre o quadro do artista

Netinho, de 58 anos, foi diagnosticado com câncer no sistema linfático , conforme informou o boletim médico divulgado no site oficial do artista neste domingo, 23. O cantor foi internado no Hospital Aliança, em Salvador, no dia 25 de fevereiro, após sentir fortes dores nas costas e dificuldades para andar, ele já recebeu alta médica, mas segue em tratamento especializado.

Em entrevista à CARAS Brasil, o oncologista Jorge Abissamra Filho explica sobre o quadro do artista e alerta para os sintomas da doença. A nota revelou o diagnóstico de Netinho, mas não informou o estágio do câncer, nem como o tratamento que será feito.

Segundo o Dr. Jorge Abissamra, médico oncologista, o linfoma é um tipo de câncer que afeta os linfócitos. Ou seja, os linfócitos são células do nosso sistema imune, que ajudam na defesa do nosso corpo contra infecções e agentes estranhos.

"Quando há uma proliferação desordenada dessas células e com elas doente, temos o linfoma. Ele é considerado um câncer hematológico, assim como a leucemia, mas com a seguinte diferença: no linfoma, o câncer se desenvolve nos linfonodos e baço, enquanto a leucemia ocorre na medula óssea", explica.

QUAIS OS SINTOMAS?

O câncer no sistema linfático não costuma apresentar sintomas nas fases iniciais, por isso é necessário acompanhamento com um médico especialista. O Dr. Jorge Abissamra revela quais são os sinais mais presentes neste tipo de tumor.

"Muitas vezes a doença em estádios iniciais pode ser silenciosa e assintomático, porém com o decorrer da evolução podem aparecer aumento dos linfonodos (ínguas) do pescoço ou da virilha, calafrios, perda de peso e fadiga", finaliza o Dr. Jorge Abissamra ao analisar o caso do cantor Netinho.

Confira o boletim médico do cantor:

“O paciente Ernesto de Souza Andrade Junior, Netinho, recebeu alta hoje (21/03) do Hospital Aliança Star e seguirá sob os cuidados da Oncologia D’Or, em Salvador. Netinho foi diagnosticado com um câncer do sistema linfático, denominado linfoma, e está em acompanhamento onco-hematológico sob a coordenação da Dra. Glória Bonfim. O cantor segue em tratamento com suporte médico especializado.”

Boletim médico do cantor Netinho – Foto: Divulgação

