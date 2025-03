Especialista analisa atitude de ex-marido de Preta Gil após diagnóstico: 'Piora o estado'

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch analisa atitude do ex-marido de Preta Gil após o diagnóstico de câncer

Ao receber o diagnóstico de um câncer colorretal, Preta Gil (50) também precisou lidar com o fim de seu casamento com Rodrigo Godoy(36). A atitude do personal trainer é mais comum do que se imagina, e reflete em aspectos da saúde mental.

Em entrevista à CARAS Brasil, a psicanalista Fabiana Guntovitch afirma que, de acordo com pesquisas, entre 10% e 20% dos homens abandonam suas mulheres em meio ao diagnóstico de câncer, como aconteceu com Preta Gil . À época, a cantora também descobriu uma traição.

"O comportamento de abandono ou permanência frente ao câncer da esposa pode ser explicado por fatores emocionais, estruturais e inconscientes", explica a especialista. "A maturidade emocional, a qualidade do vínculo prévio, os aspectos narcísicos e a capacidade de lidar com a dor, com o medo, com a frustração e a perda são elementos-chave para entender por que alguns homens fogem."

Guntovitch explica que, ao encarar o diagnóstico de um câncer da esposa, o casal precisa mudar em diversos aspectos. "Encarar a batalha contra o câncer demanda que o casal coloque todo o resto em segundo plano, que os prazeres imediatos sejam adiados e que o foco do casal esteja na recuperação da parceira adoecida."

"Quando o parceiro não consegue abrir mão dos prazeres, do tempo, de suas prioridades, ou quando se ressente disso, a relação se torna palco para culpas, cobranças e ressentimentos, piorando ainda mais o estado emocional de quem recebeu o diagnóstico e precisa se preocupar não apenas com a própria cura, mas também em não ser abandonada", acrescenta.

"É muito triste quando isso acontece e, infelizmente, é mais comum do que imaginamos", completa Guntovitch. Ela diz que, outros casais, como por exemplo Kate Middleton (43) e o príncipe William (42) se fortalecem. "[Há casos em que os maridos] se tornam grandes pilares para suas parceiras."

