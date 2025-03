Mãe de Aline faz previsão sobre relacionamento da filha com Diogo Almeida

Na manhã desta quarta-feira, 26, a mãe de Aline, Marina, falou sobre o futuro do relacionamento da filha com o ator Diogo Almeida

O jogo do BBB 25 chegou ao fim para Aline na noite de terça-feira, 18. Ela deixou a casa com 51,73% dos votos do público, após enfrentar o décimo paredão da edição contra Diego Hypolito e Maike. Na manhã desta quarta-feira, 26, a mãe da ex-policial militar, Marina, falou sobre o relacionamento da filha com o ator Diogo Almeida no Encontro com Patrícia Poeta e previu que os dois terão apenas uma boa amizade fora do confinamento.

"O coração é terra que ninguém passeia, a gente sempre escutou isso. Então o sentimento da gente não tem como estar no embate essas horas. Ela foi emoção, ela se entregou e eu fiquei aqui vibrando para tudo o que ela viesse fazer. Eu estava aqui de mãos dadas para fortalecer todas as decisões que ela tomasse", disse ela, que fez uma previsão sobre o futuro dos dois: "Uma boa amizade".

Marina também contou que já matou um pouco da saudade da filha. "A madrugada foi intensa, mas conseguimos falar e matar um pouquinho a saudade. Ela se deu, ela se dou, ela se entregou e acho que já estava no momento dela. Tudo tem seu momento", disse.

Aline comenta futuro de romance com Diogo Almeida

Fora do confinamento, Aline seguiu direto para o 'Bate-Papo BBB' e abriu o coração ao falar sobre o romance que viveu com Diogo Almeida. "Eu estava gostando, de fato, de estar conhecendo ele e estar vivendo aquilo ali, mas eu me permiti. E naturalmente, gente, quem não fica bobo quando está apaixonadinho?", declarou a eliminada da semana.

Sobre o futuro da relação, ela analisou: "Eu não faço ideia [se o romance continua]. A todo momento quando conversávamos lá dentro, ele sempre pontuava questões aqui fora", disse ela. "Então, querendo ou não, era uma deixa, né? Inclusive, eu me senti confortável em vários momentos para dizer ‘não, tem coisas que não quero conversar com você aqui dentro, acho que podemos conversar lá fora'", completou Aline.

