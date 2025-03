Por que os casamentos de Edu Guedes só duram 4 anos? Ele reage

Edu Guedes é questionado sobre o motivo para seus casamentos só durarem 4 anos e dá resposta sobre sua visão dos relacionamentos amorosos

O apresentador Edu Guedes surpreendeu com sua resposta ao ser questionado sobre ter vivido casamentos curtos. No passado, ele foi casado por 4 anos em duas ocasiões. Primeiro, ele foi casado com Eliana entre 2004 e 2008. Logo depois, ele se casou com Daniela Surita, com quem ficou junto de 2008 a 2012. Agora, ele está noivo da apresentadora Ana Hickmann.

Em participação no podcast Papagaio Falante, o comunicador foi questionado sobre o motivo para seus casamentos durarem apenas 4 anos. “Você casa e depois de quatro anos se separa? É o tempo máximo que você aguenta?”, perguntou Sérgio Mallandro.

Então, Edu Guedes demonstrou sua visão sobre os relacionamentos para responder à pergunta. "Eu casei duas vezes, e agora estou no meu terceiro com a Ana. A gente tem que ser leal. Se está legal, a gente prossegue. Se não está, a gente termina da melhor forma. Nunca traí ninguém, nunca fiz nada errado com namorada ou com quem fui casado. Sempre preferi levar dessa forma: ter uma pessoa e ser feliz com ela", afirmou ele.

O primeiro beijo de Ana Hickmann e Edu Guedes

Recentemente, a apresentadora Ana Hickmann e Edu Guedes comemoraram um ano de seu primeiro beijo, acontecido em dezembro de 2023. Agora noivos e morando juntos, a famosa postou novas fotos com seu amado para fazer mais uma declaração.

Exibindo diversos momentos felizes ao lado dele, a empresária falou sobre ter certeza de seu amor pelo apresentador. Após um ano de ter dado o primeiro passo para o beijo rolar, Ana Hickmann comemorou a união deles; confira detalhes!

