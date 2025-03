Anitta faz rara aparição com novo affair em foto inédita

A cantora Anitta exibe foto inédita ao lado de rapaz apontado como seu novo affair ao celebrar seu aniversário em clima zen

A cantora Anitta surpreendeu ao mostrar uma foto inédita ao lado do seu novo affair. No meio do álbum de fotos da celebração do seu aniversário de 32 anos, a estrela exibiu uma imagem ao lado do empresário Ian Bortolanza.

Anitta e Ian são vistos juntos desde o carnaval, quando eles apareceram em clima de romance em um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro. Agora, os dois voltaram a surgir juntos na celebração do aniversário dela em um ritual hindu.

Na foto, eles aparecem sentados lado a lado em um momento do ritual. De acordo com o Jornal Extra, o romance deles começou há cerca de um mês e eles se conheceram pelas redes sociais. Ele mora em Florianópolis e é sócio de empresas na área esportiva. O rapaz é discreto e já demonstrou que não quer aparecer na mídia por causa do relacionamento.

Anitta surge com novo affair em festa - Foto: Reprodução / Instagram

Festa de aniversário de Anitta

A cantora Anitta vai completar 32 anos de idade no próximo domingo, 30, mas já iniciou as celebrações. Ela organizou uma festa no estilo de ritual hindu com amigos e familiares. Nas fotos, todos apareceram felizes e dançando durante a bênção especial.

"Como vocês sabem, eu amo celebrar meu aniversário. Esse ano decidi fazer uma semana inteirinha de festa, demonstrando o quanto estou grata pela minha vida. Na primeira festa da semana tive a honra de receber um ídolo que nunca imaginei que teria na minha casa cantando pra todos nós. Gratidão a todos da equipe do Krishna Das, a minha família, meus amigos e todos que se juntaram hoje nessa vibração incrível. Meu coração está transbordando de felicidade, gratidão e amor incondicional e bora se preparar que amanhã tem mais festa, e depois mais, e depois mais", disse ela na legenda do post.