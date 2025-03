Rafaella Justus surge ao lado das sobrinhas e revela sua 'missão de tia'

A adolescente Rafaella Justus compartilhou um momento com as sobrinhas, as gêmeas Sienna e Chiara, de seis anos, filhas de Fabiana Justus

A adolescente Rafaella Justus usou as redes sociais nesta quarta-feira, 26, para compartilhar um momento em família. Em uma publicação nas redes sociais, ela posou ao lado de suas sobrinhas, as gêmeas Sienna e Chiara, de seis anos, filhas de Fabiana Justus e Bruno Levi D'Ancona, e contou que recebeu uma 'missão como tia'.

Em uma selfie no carro, as três apareceram sorridentes. E a influenciadora contou que foi escalada para levar as pequenas na escola. "Missão de tia, levar as sobrinhas para a escola! Amo tanto essas pitucas", escreveu.

Rafaella Justus com as sobrinhas - Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, Rafaella Justus comemorou o aniversário de seis anos de suas sobrinhas. Ela compartilhou uma foto em que aparece ganhando um beijo das meninas na bochecha e escreveu uma bela mensagem para elas. "Hoje essas princesas fazem 6 anos! Surreal como o tempo voa!", disse ela no começo do texto.

A filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus seguiu falando sobre o amor pelas sobrinhas. "Amo tanto essas pitucas, e eu sou muita privilegiada por ser a "titia coruja" delas! Muita saúde, amor, felicidade e brincadeiras! Minhas gêmeas favoritas! Amo tanto", declarou.

Fabiana Justus começa novo tratamento de saúde

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus começou um novo tratamento para cuidar de sua saúde. Em um vídeo nas redes sociais, ela contou que os médicos optaram por iniciar um novo tratamento com doses altas de corticoide após perceberem que a nova medula óssea dela está atacando algumas parte de seu corpo.

Esse efeito é comum após o transplante de medula óssea, procedimento realizado para tratar a leucemia mieloide aguda, diagnosticada em 2024. Embora o transplante tenha sido bem-sucedido, um dos efeitos colaterais possíveis é o índice de GVHD, no qual a medula ataca o próprio corpo. Para lidar com isso, ela precisa tomar altas doses de corticoide durante essa fase. Veja o que ela disse sobre o assunto.

Leia também: Fabiana Justus deixa escapar segredo de enfermeira após exame com sedação: 'Pedi perdão'