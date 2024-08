André Mattos turbina presença nos palcos e confessa: 'Melhor momento da minha vida'

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator André Mattos abre o coração ao falar sobre maturidade e analisa trajetória na arte

2024 está sendo um ano de grandes conquistas para o ator André Mattos (63), só no teatro ele turbinou sua presença nos palcos e está em cartaz com três espetáculos. Em entrevista à CARAS Brasil, o artista celebra o atual momento de sua vida, abre a intimidade ao falar de maturidade e declara: "Melhor momento da minha vida".

Recentemente, André Mattos encerrou os trabalhos com a novela A Infância de Romeu e Julieta, sem tempo para descansar, ele já emendou com os projetos no teatro. O ator reforça sua paixão pela profissão e revela como concilia tantos projetos na atuação.

"Conciliar projetos é uma coisa que eu faço desde sempre. Eu nasci no teatro, sou filho de artistas. A minha vida inteira sempre fiz teatro, televisão, cinema, tudo junto. Então, conciliar é uma coisa que eu sempre fiz. Às vezes cansa um pouco essa questão dos horários, mas eu só tenho a agradecer por trabalhar em várias mídias, é maravilhoso", confessa.

André está em cartaz com Minha Futura ex, ao lado da atriz Bianca Rinaldi (49), toda quinta, às 20h, no Teatro Vannucci, no Shopping da Gávea. Além dos solos Dedé show, sábados, às 20h e O senhor é quem?, domingo, às 19h, estão em cartaz no Teatro dos Grandes Atores, na Barra. E no dia 5 de outubro estreia com Antes só que mal-assombrado, no Shopping Tatuapé, em São Paulo.

Sobre os diversos projetos em sua carreira, André Mattos celebra as oportunidades e declara que gosta de sempre estar em movimento dentro de sua profissão: "Nesse exato instante, nós estamos em movimento dentro desse planeta e nós dentro dele. É importante estar em movimento, em comunhão com isso. A minha vida é muito assim. Estou dentro desse movimento, dessa roda [...] Isso é uma maravilha, esse movimento constante".

'MELHOR MOMENTO DA VIDA'

Essa afirmação é de André Mattos que abraça a maturidade e celebra poder envelhecer trabalhando com atuação: "Os 60 são os novos 30, então, hoje, com 63 anos, graças a Deus estou usufruindo de uma energia vital maravilha. Eu cuido muito do meu corpo e organismo. Hoje eu me sinto maduro, eu estou certamente no melhor momento da minha vida! Com maturidade profissional e de vida".

O artista tem anos de uma carreira consolidada na atuação e menciona que o audiovisual está passando por uma nova fase. Com a chegada do streaming, André Mattos avalia que novas oportunidades estão disponíveis aos profissionais da arte.

"Eu acho que o audiovisual passa por uma ressignificação maravilhosa. Hoje em dia nós temos muito mais lugares para trabalhar. Eu confesso que em 40 anos de carreira, eu nunca vi um momento tão maravilhoso para se trabalhar. As ofertas aumentaram muito. A liberdade que esse momento nos dá é muito importante e fundamental", finaliza André Mattos.

