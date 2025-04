Cauã Reymond teve atrito com Humberto Carrão em Vale Tudo, diz colunista

Mais um?! Depois de atrito com Bella Campos, Cauã Reymond também teria vivido um climão com Humberto Carrão nos bastidores da novela Vale Tudo, diz colunista

O ator Cauã Reymond foi envolvido em uma nova polêmica na internet. Depois de surgirem rumores de atrito com a atriz Bella Campos nos bastidores da novela Vale Tudo, da Globo, ele também foi apontado como envolvido em um climão com o ator Humberto Carrão.

De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da Veja Gente, Cauã teve uma discussão com Humberto. Uma pessoa que trabalha na novela disse para o colunista que Carrão tem a mania de conversar com as pessoas enquanto encosta no braço delas. Porém, essa atitude irritou Cauã, que pediu para não ser tocado. O colunista disse que Cauã teria sido grosseiro quando Humberto repetiu o toque sem querer.

Por enquanto, os atores citados ainda não se pronunciaram sobre o assunto.

Relembre os rumores envolvendo Cauã e Bella

Um suposto atrito entre os atores Cauã Reymond e Bella Campos tomou conta do mundo das celebridades nesta segunda-feira, 14. De acordo com o colunista Valmir Moratelli, da Veja Gente, os dois teriam discutido no estacionamento dos estúdios da Globo após uma fofoca chegar aos ouvidos da atriz.

O colunista contou que Cauã e Bella foram vistos discutindo no estacionamento entre as gravações da novela Vale Tudo, da Globo. Uma fonte contou que a atriz foi tirar satisfação com o ator após ouvir que ele teria reclamado da atuação dela para a direção da novela. Porém, o ator negou que tenha criticado a atriz e os dois se acertaram. Tanto que eles foram vistos trocando um abraço antes de cada um ir para o seu lado.

Por enquanto, Bella e Cauã não se pronunciaram sobre os rumores.

Leia também: Cauã Reymond teve outras brigas na Globo, diz colunista