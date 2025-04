Prefeito Tiago Freitas promove o desenvolvimento de cidade alagoana

Em Piranhas, uma cidade histórica no sertão alagoano, Tiago Freitas está marcado na memória da população. Aos 36 anos, o prefeito tem se destacado como um líder visionário e comprometido com as transformações locais, levando seu município a um novo patamar de desenvolvimento. Seu trabalho, pautado pela proximidade com o povo e pela gestão eficiente, está mudando a cara da cidade.

Nascido em Maceió, Tiago tem uma trajetória que combina o espírito empreendedor com o compromisso público. Formado em administração e empresário no setor de combustíveis, ele encontrou em Piranhas um espaço para transformar sua visão em realidade. Filho de uma tradicional família política, o prefeito decidiu seguir seu próprio caminho, com um desejo claro de mudar a forma de fazer política na cidade.

“O maior desafio foi, sem dúvida, convencer as pessoas de que eu poderia realmente promover as mudanças que elas tanto aguardavam. Eu sempre acreditei no poder de ouvir e entender as reais necessidades do povo”, diz. Ele não apenas ouviu, mas também atuou, com um foco principal: garantir que a população fosse ouvida e que suas necessidades fossem atendidas de forma concreta.

Desde que assumiu o cargo de prefeito, Tiago tem imprimido um ritmo acelerado de transformação em Piranhas. Ele começou sua gestão com o objetivo de resolver problemas imediatos que afetavam a população, como a falta de infraestrutura básica e a regularização dos salários atrasados dos servidores públicos.

Entre suas principais ações, destaca-se a pavimentação de centenas de ruas, a construção de novas praças, a reforma de espaços públicos e a abertura de dois restaurantes populares que vendem comida ao preço de R$ 3. A cidade, que já é um importante polo turístico de Alagoas, viu sua infraestrutura ser preparada para um novo ciclo de crescimento, com a construção do anel viário do centro histórico e a inauguração do novo centro de atendimento ao turista.

A saúde também recebeu atenção especial. “Quando assumi a prefeitura, a saúde pública estava com uma avaliação muito baixa, mas conseguimos melhorar a qualidade da atenção básica de forma significativa. Hoje, Piranhas é uma das cidades com a melhor avaliação de saúde do estado”, orgulha-se o prefeito.

Além disso, Tiago não se limita a seu gabinete, mas faz questão de estar presente nas comunidades, ouvindo diretamente os moradores. Para isso, ele criou gabinetes descentralizados nos principais povoados de Piranhas. “Todas as terças-feiras, estou em algum desses povoados, atendendo a população e ouvindo suas reivindicações. Isso é o que me mantém conectado com o povo e me faz agir de forma precisa”, explica.

Essa aproximação com as comunidades gerou iniciativas como o "Passe Livre", transporte gratuito para pessoas em vulnerabilidade social, garantindo igualdade de oportunidades e facilitando o deslocamento entre os povoados.

Com 92% de aprovação popular, Tiago foi reeleito em 2024 com 76% dos votos válidos. A confiança da população é uma demonstração de que seu trabalho está dando frutos. "Nossa missão é fazer o melhor todos os dias, ser o melhor prefeito possível, sempre com integridade e honra", afirma Tiago.

Em 2025, Piranhas viverá uma nova era econômica com a inauguração de seu primeiro banco popular, o BanFip (Banco de Fomento e Integração de Piranhas), que promete impulsionar o crescimento da cidade, especialmente no setor de turismo. A cidade, que já é um destino turístico de destaque no estado, está se preparando para um futuro ainda mais próspero.

“Sou imensamente grato pela confiança da população e seguirei trabalhando com dedicação para garantir que Piranhas continue a crescer e proporcionar qualidade de vida a todos”, conclui o prefeito.

Instagram: @tiagofreitas.15 e @prefeituradepiranhas