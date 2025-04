Médico aponta possíveis complicações da crise de Fabiana Justus: 'Sequela permanente'

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica a crise de tontura que Fabiana Justus relatou enfrentar recentemente

Fabiana Justus (38) preocupou os fãs ao contar que sofreu com uma crise de tontura no último sábado, 12. O momento aconteceu enquanto a influenciadora fazia seu treino de musculação e levantou um alerta sobre as possíveis complicações do quadro.

Em entrevista à CARAS Brasil, o neurologista Saulo Nader explica que crises de vertigem, como a de Fabiana Justus , costumam ser assustadoras para os pacientes, podendo desenvolver ansiedade e, até mesmo, crises de pânico. "É uma sensação terrível de sofrimento para quem está passando. Passa na cabeça a sensação de descontrole total, de que algo muito grave pode estar acontecendo."

Além do momento angustiante, é preciso se atentar a algumas possíveis complicações. "A pessoa no momento está muito mais sujeita a queda. Outro grande risco é deixar sequela no equilíbrio. Depois de uma crise muito intensa, algumas pessoas não recuperar o equilíbrio logo, podendo ficar até uma sequela permanente."

Leia também: Especialista comenta atitude de Fabiana Justus com as filhas: 'Pode gerar angústia'

O médico explica que, quanto ao equilíbrio existem tratamentos físicos e medicamentosos para auxiliar e, em diversos casos, ele pode voltar em dias e semanas. Já quanto à queda, ele reforça a importância de encontrar apoio com as mãos, se sentar ou deitar, e não ingerir alimento ou bebida. Abaixo, ele deixa um acróstico com a palavra "tontura" explicando o que ser feito. Confira:

T enha calma

enha calma O riente-se

riente-se N ão fique em pé

ão fique em pé T ranque a boca

ranque a boca U na forças

na forças R emédio (recomendado por um profissional após o diagnóstico)

emédio (recomendado por um profissional após o diagnóstico) Aguarde

"Tem que buscar ajuda para não deixar acontecer mais", completa o médico, que faz um alerta para a importância do diagnóstico correto. "O que chamamos, por aí, de crise de labirintite é, na verdade, um apelido. Existem diversas doenças que têm como sintoma a tontura, a caracterização da vertigem."

"Não tem problema usar a palavra labirintite, mas o alerta é que a pessoa tem que desvendar qual a verdadeira doença do que está sendo chamado como labirintite para fazer o tratamento correto. As doenças que geram tontura tem tratamento, em sua maior parte", finaliza.

Leia mais em: Médica alerta riscos de infecção para avó de Fabiana Justus: 'Crítico para pacientes mais velhos'

CONFIRA PUBLICAÇÃO RECENTE DE FABIANA JUSTUS EM SEU PERFIL DO INSTAGRAM: