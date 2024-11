Adriana Birolli vibra com retorno aos palcos cariocas: 'Grande magia do teatro'

Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz Adriana Birolli reflete sobre sucesso do espetáculo 'NÃO!' e abre o jogo ao falar de retorno às novelas

Adriana Birolli (37) está de volta aos palcos com o espetáculo NÃO! - a comédia é um sucesso nacional e retornou às terras cariocas para uma curta temporada. A atriz é responsável por dar voz a uma personagem que faz terapia há 18 anos para aprender a dizer não e ainda não conseguiu. Em entrevista à CARAS Brasil, a artista celebra repercussão da peça e declara: "Grande magia do teatro".

O espetáculo NÃO! está em cartaz no Rio de Janeiro, no Teatro dos Quatro, no Shopping da Gávea, para uma curtíssima temporada - até 28 de novembro, às quintas-feiras, às 20h. Adriana Birolli fala com orgulho desse projeto em sua carreira e aponta seu ponto favorito com a peça.

"É a comunicação com o público! É muito impressionante o quanto as pessoas ficam atentas e se percebem durante o espetáculo. E isso é exatamente o que eu sempre quis, divertir as pessoas e, ao mesmo tempo, trazer algo relevante para a vida delas. Fazer parte de alguma transformação", declara.

Sucesso nacional, a comédia já percorreu mais de 30 cidades, com mais de 10 mil espectadores. A atriz reforça que, apesar da narrativa da peça ser igual em todos os lugares que já se apresentou, o espetáculo é muito mutável por conta do público.

"É tudo igual, o texto, cenário, iluminação, mas são pessoas diferentes com histórias e referências distintas então as reações mudam e isso de certa forma transforma o espetáculo, porque eu faço pra eles, para aquelas pessoas que estão ali comigo naquele momento. Eu dou pra eles e eles dão pra mim, é uma troca. O que eles viveram é só nosso, meu e deles. Essa é a grande magia do teatro", afirma.

DOS PALCOS PARA TELEDRAMATURGIA

Para além dos palcos, Adriana Birolli também pode ser vista na novela Viver a Vida, que está bombando em sua reprise no canal Viva. Em seus três primeiros capítulos, a trama registrou média de 1,48 ponto no Ibope PNT da TV por assinatura. Esse é o melhor resultado de uma telenovela na faixa das 22h45 do Viva nesta década. Viver a Vida marcou a estreia de Adriana nas novelas da Globo. A atriz confessa que relembra com carinho deste trabalho.

"Um momento mais do que especial! Foi minha primeira novela, um papel cheio de camadas e oportunidade de trazer discussões importantes com relação aos relacionamentos familiares. Sempre que vejo alguma cena me emociono lembrando de tudo", diz.

Adriana está afastada das novelas há mais de cinco anos. Seu último papel foi como Aisha na novela Jezabel, da Record. Sem entrar em muitos detalhes, ela responde se aceitaria retornar para algum trabalho com teledramaturgia. "Eu gosto muito do audiovisual e quando tiver o trabalho certo, voltarei", finaliza a atriz.

