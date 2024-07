Força de Maneco no Viva comprova perfil do público noveleiro

Mesmo com polêmicas, reprise de 'Viver a Vida', no Viva, prova que as histórias de Manoel Carlos ainda cativam o público

Manoel Carlos (91) é considerado um dos maiores autores da teledramaturgia brasileira, atualmente, uma de suas obras mais polêmicas: Viver a Vida, está sendo reprisada pela primeira vez no Viva, e estreou com bons resultados. O sucesso da trama de Maneco comprova perfil do público noveleiro; entenda.

Em seus três primeiros capítulos, Viver a Vida registrou média de 1,48 ponto no Ibope PNT da TV por assinatura. Esse é o melhor resultado de uma novela na faixa das 22h45 do Viva nesta década. Apesar do bom resultado, a trama não foi muito bem aceita em sua exibição original, em 2009.

Na época, a novela foi tão polêmica que alguns apontavam que seria a última obra de Manoel Carlos. A trama apresenta erros significativos, o enredo da personagem Helena, interpretada por Taís Araújo, não decolou, e ela ficou apagada pela história de Luciana, papel de Alinne Moraes.

MUITO ALÉM DO LEBLON

Goste ou não do autor, em suas novelas, Manoel Carlos aborda a burguesia carioca contemporânea, principalmente ambientada no Leblon. E, claro, sempre representadas na figura de Helena, nome dado pelo autor para as protagonistas de suas tramas.

Com o tempo alguns críticos de televisão começaram a pontar que as novelas de Manoel Carlos já não representam mais o que o público gostaria de assistir. É importante ressaltar que Maneco sempre abordou a realidade brasileira em suas obras.

É evidente que algumas novelas, por terem mais de 30 anos, muitas coisas escritas naquela época são impensáveis para os dias atuais, mas em sua essência, as novelas de Manoel Carlos representam o drama do cotidiano das famílias brasileiras. Só que a forma que o autor critica alguns dilemas é de uma maneira muito sútil.

Depois de Viver a Vida, Manoel Carlos ainda escreveu Em Família (2014), mais uma telenovela bastante polêmica e que não registrou bons índices de audiência. O que para muitos foi a confirmação de que Maneco não estava atualizado com a realidade brasileira atual.

Mesmo com todo esse cenário, o histórico de Manoel Carlos e o sucesso de Viver a Vida no canal Viva demonstram que o autor é um dos maiores no cenário da teledramaturgia brasileira e que já marcou sua atemporalidade.

