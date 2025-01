Xuxa fala de carreira musical e relembra shows em 2024: ‘Um baita valor’

Em entrevista à Revista CARAS, Xuxa Meneghel fala de carreira musical e relembra shows em 2024, como no Rock in Rio, e a turnê O Último Voo da Nave

Xuxa Meneghel (61) retomou a carreira musical com shows em vários eventos importantes, como o Rock in Rio. E em setembro, ela anunciou, por meio das redes sociais, a assinatura de um novo contrato com a gravadora Som Livre. Juntos, eles lançaram o álbum Raridades X, com uma série de canções gravadas pela artista para discos anteriores, mas nunca lançadas antes. O sucesso foi tão grande, que em 6 de dezembro foi lançado o Raridades de Natal, com uma seleção de canções natalinas que a estrela cantou em seus icônicos especiais de fim de ano, mas que nunca saíram em seus discos. Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, ela fala sobre a carreira musical e relembra as apresentações que marcaram o público. "Um baita valor", confessa.

Em 2024, Xuxa se apresentou no festival Spanta e no Rock in Rio, fez outra edição do Navio da Xuxa, cantou no Futebol da Esperança, além de brilhar no Teleton. Ela relembra estes momentos especiais e conta qual dessas experiências foi a mais marcante para ela. “Todas têm um baita valor. A primeira vez no Rock in Rio foi incrível. Achava que o público do Rock in Rio não era o meu público. Então, vi e senti ali, por meio da energia das pessoas, o que conquistei nesses anos todos. Fiquei orgulhosa”, confessa.

“O Spanta também foi incrível. As cenas que vi, o que senti, uma energia única. Na edição do navio, o carnaxuxa, foi legal demais ver o público feliz com as músicas em ritmo de carnaval. Com o show no Futebol da Esperança, amei terem pensado em mim para participar de um evento que sempre fiz e me senti lisonjeada por ajudar mais uma vez. O Teleton foi bárbaro, porque a família Abravanel inteira me recebeu de braços abertos. Foram experiências diferentes umas das outras, mas todas marcantes”, completa a estrela.

NOVOS ÁLBUNS

Xuxa voltou para a Som Livre e lançou os álbuns Raridades X e Raridades de Natal. Questionada se vem aí o Raridades em inglês, ela responde: “A Som Livre está tentando, mas esse trabalho foi feito com pessoas com as quais a gente não está conseguindo entrar em contato”.

Xuxa lançou 36 álbuns musicais durante a carreira, a maioria deles focado em canções infantis. Entre os hits de maior sucesso estão Lua de Cristal e Ilariê. A estrela vendeu mais de 50 milhões de cópias e se tornou uma das artistas recordistas em vendas de discos no mundo.

Parabéns da Xuxa é a segunda música mais tocada em festas de aniversário, de acordo com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição (Ecad) - que controla a arrecadação e distribuição de direitos autorais.

O ÚLTIMO VOO DA NAVE

Em 2023, Xuxa anunciou uma grandiosa turnê de despedida dos palcos para 2024: O Último Voo da Nave. O projeto foi desenvolvido para encerrar um clico com chave de ouro, e foi o maior sucesso. À época, ela disse que iria aposentar a nave, símbolo emblemático de sua carreira, mas que não aposentaria a profissão como artista. Contudo, as coisas mudaram e a turnê continuará em 2025.

“A criação está de vento em popa. O diretor Kley Tarcitano e a Time for Fun estão tirando o projeto do papel. Estamos procurando parceiros e marcas para estar com a gente e, creio, será um dos trabalhos mais bonitos que eu farei”, salienta a loira.

