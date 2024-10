Xuxa faz o show do intervalo no Futebol da Esperança com look poderoso

Xuxa Meneghel coloca o público do Futebol da Esperança para dançar ao som de seus clássicos no show do intervalo no Futebol da Esperança

A apresentadora Xuxa Meneghel foi a grande estrela do show do intervalo no Futebol da Esperança, que encerra as celebrações do Criança Esperança, da Globo. Neste domingo, 13, ela entrou no campo da Arena Corinthians, em São Paulo, para agitar o público com seus clássicos.

Em um palco montado no centro do gramado, a rainha dos baixinhos surgiu deslumbrante com um body prateado e botas de cano alto, além de adereços nas costas. Ao lado de bailarinos, ela dançou e cantou músicas que marcaram sua carreira, como Lua de Cristal e Ilariê.

O jogo de futebol contou com a presença de personalidades brasileiras, como cantores, jogadores de futebol, atores e mais famosos. A intenção da iniciativa era incentivar as doações para o Criança Esperança. Inclusive, toda a renda da venda dos ingressos foi destinada para o projeto social.

Xuxa Meneghel no show do intervalo no Futebol da Esperança - Foto: Brazil News

Xuxa voltou para a Globo

A apresentadora Xuxa Meneghel está de volta à Globo. Ela assinou o contrato com a emissora carioca depois de 10 anos de sua saída do canal. Agora, a estrela terá um quadro do programa Fantástico, exibido nas noites de domingo.

“Essa volta tem gostinho de ‘não fui e estou de volta’. Essa volta tem gostinho de ‘quero fazer uma coisa nova’. E todo mundo sabe o quanto eu amo os animais e quanto eu quero que as pessoas se apaixonem comigo nesse novo quadro”, disse ela ao site Hugo Gloss.

O novo quadro de Xuxa na TV será sobre animais de estimação. Ela vai mostrar a importância da adoção de animais e também as ações de resgates de pets abandonados. “Voltar à Globo fazendo alguma coisa para as crianças era o que todo mundo imaginava, mas voltar para fazer um quadro sobre bicho é bem legal, acho que eu nunca fiz e queria muito fazer”, contou ela ao G1.

Inclusive, as gravações já começaram e a previsão de estreia é em 2025.