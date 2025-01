Xuxa entrega desejos para o novo ano e inclui Sasha Meneghel: ‘2025 será importante para ela’

Em entrevista exclusiva à Revista CARAS, a apresentadora Xuxa revela desejos pessoais para 2025 e inclui a filha, a estilista Sasha Meneghel

O ano de 2025 mal começou e Xuxa Meneghel (61) já revela, em entrevista exclusiva à Revista CARAS, novos planos e projetos na carreira e desejos pessoais. Um desses desejos envolve a filha, a estilista Sasha Meneghel (26), que em maio completa quatro anos de casamento com o cantor João Lucas (25). A eterna Rainha dos Baixinhos já confessou diversas vezes que um de seus maiores sonhos é ser vovó, mas desta vez, ela deixa essa vontade guardadinha.

“Nem vou falar isso, porque não deve acontecer em 2025. A Sasha e o João estão trabalhando muito. Estaria pedindo para mim e não para eles e tenho que respeitar o tempo deles. Quero colocar minha turnê na estrada, viajar com o Ju (Junno Andrade) e, obviamente, bater muitas palmas para a Sasha , porque tenho certeza de que 2025 será importante para ela”, conta a apresentadora.

Sobre projetos profissionais, a famosa conta que a 14ª edição do audiovisual infantil Xuxa Só Para Baixinhos está entre os principais lançamentos para os próximos 365 dias. "Em março, vou lançar o XSPB 14 - Cores. A Som Livre, mais uma vez, está apostando em mim. São 13 músicas inéditas dirigidas ao meu público bem baixinho. Nos meus projetos infantis, as crianças aprendem brincando, com o lado lúdico, com fantasia e esse não será diferente. Talvez seja a edição com mais efeitos", fala.

"O Junno, junto com uma galera, compôs as músicas. E tem uma turma boa fazendo os desenhos, a edição, a sonorização… Planejamos lançar em março. E, quem sabe, correr atrás do Grammy. Tenho certeza, a Som livre ficará feliz se isso acontecer", completa Xuxa.

Questionada sobre o desafio em retomar o XSPB depois de quase uma década, ela destaca: "O mais difícil é me acostumar que não temos mais o DVD, o CD... Agora, precisamos nos adaptar às mídias e plataformas. É um desafio bacana. Não adianta eu pensar em uma ordem que vai da primeira para a última música, porque a criança vai ouvir na ordem que ela quiser e sem ter um produto físico na mão".

DECLARAÇÃO DE AMOR PARA SASHA

Em julho de 2024, Sasha Meneghel completou 26 anos e ganhou uma festa surpresa do marido, o cantor João Lucas. Ele usou os stories no Instagram para compartilhar alguns detalhes da comemoração ao lado da família e de amigos íntimos.

O aniversário da filha de Xuxa Meneghel com Luciano Szafir (56) foi no dia 28, mas a festa aconteceu alguns dias antes. "Essa semana fizemos a primeira festa-surpresa dela, o susto", disse ele, que compartilhou nos stories um vídeo do momento em que a estilista entra em casa e vê todo mundo reunido.

No vídeo, Sasha aparece com a mãe, Xuxa, e o padrasto, Junno Andrade (61). A jovem leva um susto ao ver a surpresa e é recepcionada pelo marido, que a abraça. Depois, o cantor mostrou que os convidados cantaram o famoso Parabéns da Xuxa. A comemoração contou com bolo de chocolate e docinhos veganos.

Além da festa surpresa, João publicou uma declaração para a amada: "Tenho tanto orgulho de você, aprendo tanto com seu amor, sua dedicação, seu olhar. Você é luz, é generosidade, é paixão. De todas as coisas que você poderia se tornar, você escolheu a melhor, que é ser exatamente quem você é. Se os nossos filhos tiverem pelo menos um pouquinho da sua essência e seu coração, vou continuar sendo o cara mais feliz do mundo. Obrigado por me escolher para dividir a vida com você, te amo para sempre".

Xuxa também homenageou a filha: "Minha menina linda @sashameneghel Quero muito que vc seja eternamente feliz! Que Deus nunca largue suas mãos, ofereça aqueles abraços que as vezes vc precisa, aquele colo que só ele sabe dar. Sei que a vovó Aldinha, vô, teus tios (Mara e Cira) e Maria gostariam de dizer feliz niver pra vc, mas como vc sabe que tenho uma relação de muita intimidade com o 'cara lá de cima', ele fará que essas energias lindas e puras estejam com você”.

