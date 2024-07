Sasha Meneghel completou 26 anos e ganhou uma festa surpresa do marido, João Lucas. E o cantor mostrou detalhes da comemoração

A filha de Xuxa Meneghel com Luciano Szafir, Sasha Meneghel, completou 26 anos e ganhou uma festa surpresa do marido, João Lucas. E o cantor usou os stories no Instagram para compartilhar alguns detalhes da comemoração ao lado da família e de amigos íntimos.

O aniversário de Sasha foi neste domingo, 28, mas a festa aconteceu alguns dias antes. "Essa semana fizemos a primeira festa-surpresa dela, o susto", disse ele, que compartilhou nos stories um vídeo do momento em que a estilista entra em casa e vê todo mundo reunido.

No vídeo, Sasha aparece com a mãe, Xuxa, e o padrasto, Junno Andrade. A jovem leva um susto ao ver a surpresa e é recepcionada pelo marido, que a abraça. Depois, o cantor mostrou que os convidados cantaram o famoso Parabéns da Xuxa. A comemoração contou com bolo de chocolate e docinhos veganos.

Veja:

Homenagens

Além da festa surpresa, João publicou uma declaração para sua amada. "Tenho tanto orgulho de você, aprendo tanto com seu amor, sua dedicação, seu olhar. Você é luz, é generosidade, é paixão. De todas as coisas que você poderia se tornar, você escolheu a melhor, que é ser exatamente quem você é. Se os nossos filhos tiverem pelo menos um pouquinho da sua essência e seu coração, vou continuar sendo o cara mais feliz do mundo. Obrigado por me escolher para dividir a vida com você, te amo para sempre", escreveu ele.

Xuxa também homenageou a filha. "Minha menina linda @sashameneghel Quero muito que vc seja eternamente feliz! Que Deus nunca largue suas mãos, ofereça aqueles abraços que as vezes vc precisa, aquele colo que só ele sabe dar. Sei que a vovó Aldinha, vô, teus tios (Mara e Cira) e Maria gostariam de dizer feliz niver pra vc, mas como vc sabe que tenho uma relação de muita intimidade com o 'cara lá de cima', ele fará que essas energias lindas e puras estejam com você."