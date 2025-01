Xuxa entrega ansiedade com lançamento de série: 'Não suporto esperar'

Em entrevista à Revista CARAS, Xuxa recorda momentos marcantes durante a gravação da série Tarã, produção do Disney+, que estreia em 2025

Xuxa Meneghel (61) não esconde a ansiedade que a acompanha no início de 2025. O sentimento acontece porque ela aguarda o lançamento da série Tarã (Disney+), produção gravada no Acre, que tem previsão de estreia para este ano.

"A expectativa [para o lançamento] é a mesma de todos que participaram do projeto, que o público goste. A minha ansiedade é sempre grande porque não suporto esperar", conta Xuxa , em entrevista à Revista CARAS. "Desejo que todo mundo queira ver as temporadas 2, 3, 4…", acrescenta.

A trama usa a história de Gaia, uma jovem que deve salvar o planeta da extinção, para falar sobre a ganancia humana, devastação das florestas, queimadas e a invasão de terras demarcadas de forma lúdica. A eterna Rainha dos baixinhos interpreta Ylla, a mãe da protagonista.

A apresentadora também recorda que durante as gravações no Acre, viveu experiências únicas, como um susto com uma cobra e quando a ofereceram ayahuasca —um chá com potencial alucinógeno, que pode ter um efeito de até 10 horas.

"Sim, me ofereceram ayahuasca, mas do jeito que sou natureba e sempre me alimentei bem, tenho intolerância a álcool, nunca fumei nem bebi, acho arriscado experimentar algo assim e não voltar mais", explica.

Quanto ao susto com a cobra, a cantora diz que, apesar do animal não ter aparecido em seu quarto especificamente, ainda assim ficou chocada. Mesmo assim, ela entende que o hotel estava rodeado de natureza, o habitat natual do réptil.

Para além disso, Xuxa conta que a experiência de conhecer mais da cultura do estado foi inigualável. "Foi incrível poder ver árvores milenares com aquelas raízes que pareciam desenho animado, mas era real. Foi muito emocionante poder estar com essa energia toda que tem lá no Acre."

