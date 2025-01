Filha de Maria Gladys relata susto após desaparecimento da atriz: 'Pânico'

Filha de Maria Gladys, Maria Thereza Mello pediu ajuda após notar que a mãe havia sumido; atriz foi encontrada horas depois

A atriz Maria Gladys deu um susto em uma das filhas! Na quarta-feira, 1, Maria Thereza Mello usou as redes sociais para contar que a mãe havia desaparecido e pediu ajuda do público para encontrá-la. De acordo com ela, a veterana sumiu do local onde estava hospedada em Copacabana, no Rio de Janeiro.

Por meio de seu perfil oficial no Facebook, Maria Thereza relatou a situação e explicou que não conseguiu realizar um boletim de desaparecimento na delegacia. "Amigos, Maria Gladys está desaparecida desde ontem [31 de dezembro], às 5 da manhã! A polícia diz que precisa esperar 24 horas. Não sei o que fazer! Socorro!", escreveu.

Algumas horas após a postagem, a filha de Maria Gladys retornou às redes para tranquilizar os fãs e informar que a atriz havia sido localizada. "Consegui achá-la. Está no Hotel Venezuela, no Flamengo. Desculpem o susto, é porque ela está em um apartamento na [rua] Sá Ferreira e quando cheguei e não a encontrei, entrei em pânico. Gratidão", disse ela.

Maria Gladys, que estava bem, ainda foi fotografada por uma seguidora, que a avistou passeando nas ruas do Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 1 de janeiro. "Eu e a avó da atriz americana Mia Goth", escreveu a internauta na legenda da publicação.

Recentemente, a veterana foi flagrada por paparazzis durante um momento descontraído ao lado de uma amiga no Leblon, no Rio de Janeiro. Discreta, a veterana de 85 anos vive uma vida longe dos holofotes e costuma fazer raríssimas aparições em público.

Além de Maria Thereza, a artista tem mais dois filhos, Glayson e Rachel Gladys - mãe da estrela de Hollywood Mia Goth.

🚨VEJA: Maria Gladys, avó de Mia Goth, é encontrada no Rio após filha retratar desaparecimento. pic.twitter.com/Ermi5sKX9M — CHOQUEI (@choquei) January 2, 2025

Quem é Mia Goth? Conheça a neta da atriz brasileira Maria Gladys

A atriz, produtora e roteirista britânica Mia Goth encantou os fãs em julho de 2024 ao dar uma nova declaração sobre sua avó, a atriz brasileira Maria Gladys. Estrela do filme 'MaXXXine', a artista viralizou na web ao falar em português durante um evento.

Mas afinal, quem é Mia Goth? Filha de mãe brasileira e pai canadense, ela nasceu em Londres e passou boa parte da infância no Brasil, onde foi criada com Rachel Goth - herdeira de Maria Gladys. Posteriormente, mudou-se para a Inglaterra, onde iniciou a carreira como modelo aos 14 anos; saiba mais detalhes!

