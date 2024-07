Filha de Viih Tube e Eliezer, Lua faz 'caras e bocas' em evento

Filha de Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua, de 1 ano, esbanjou fofura ao acompanhar os pais em evento neste sábado, 20

Filha de Viih Tube e Eliezer, a pequena Lua, de 1 ano, roubou a cena ao acompanhar os pais em um evento na cidade de São Paulo neste sábado, 20. Com um look básico, a menina fez ‘caras e bocas’ ao ser fotografada pelos paparazzi.

Lua chegou ao evento fofíssima com chupeta e laços no cabelo. Logo depois, ela deixou a chupeta de lado e esbanjou sorrisos enquanto se divertia.

Recentemente, Viih Tube falou sobre a beleza da maternidade. "Eu tento ser a melhor mãe que eu posso pra Lua e tomar as melhores decisões que eu acho que são as melhores no momento que eu estou vivendo. Onde eu acabo inserindo a Lua no trabalho eu espero que seja um fruto que, mesmo que ela não queira seguir essa carreira, que financeiramente ela tenha colhido nova, sempre respeitando o tempinho dela", disse ela na Marie Claire.

Inclusive, ela contou que a filha já acumulou R$ 1 milhão com os negócios da família. "Todas as marcas respeitam o tempo dela. A sessão para a campanha atual, por exemplo, foi muito tranquila. Eu pedi pra eles deixarem um ambiente bem tranquilo pra ela, porque sou chata quando se trata de ter a Lua no trabalho, porque ela ainda é um bebê, mas eu ainda acho que nesse momento é a melhor decisão como mãe, deixar esse pé de meia pra ela no futuro. É tudo para ela, acho que ela vai ter muitas recordações, vai se orgulhar da mãe e da filha juntas ali… Caso ela não queira seguir a carreira, obviamente vamos apoiar os sonhos dela sempre", afirmou.

Eliezer dança com a filha

O ex-BBB Eliezer explodiu o fofurômetro das redes sociais ao postar um novo registro ao lado da filha, Lua, de 1 aninho. A menina é fruto de seu relacionamento com a influenciadora digital e ex-BBB Viih Tube.

No vídeo publicado no feed do Instagram, o papai coruja aparece dançando uma musiquinha infantil ao lado da herdeira, que mostrou roubou a cena ao mexer os bracinhos e pular no chão. "Foi aqui que pediram uma dancinha com papai?", questionou o influencer na legenda da publicação. Confira o vídeo!