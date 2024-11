Valéria Almeida revela perrengue de viagem com o marido para Nova York: 'Não dá'

Em entrevista à Revista CARAS, Valéria Almeida, apresentadora do Encontro, destaca momentos marcantes de viagem a NY com o marido, Peterson Gomes

Há algumas semanas, Valéria Almeida (41) esteve em Nova York, nos Estados Unidos, ao lado do maridoPeterson Gomes (46). A apresentadora do quadro de saúde do programa Encontro(Globo) compareceu à cidade cosmopolita para comandar um debate na sede da ONU e aproveitou o momento para tirar férias —que foram recheadas de aprendizado e alguns perrengues.

"Nas duas semanas de férias que passei em NY, visitei os principais pontos turísticos da cidade, como museus, o Central Park, prédios cinematográficos e com vistas incríveis, como o Empire State e o Rockfeller Center", recorda Valéria Almeida , em entrevista à Revista CARAS.

Apesar de ter aproveitado ainda mais sessões de jazz em casas tradicionais, espetáculos na Broadway e ter andado muito —"muito mesmo"— ela afirma ter enfrentado uma dificuldade. "A capacidade que as pessoas têm de buzinar! É impressionante! Tem momentos de tanto barulho, de tanta buzina, que não dá pra ouvir nem os pensamentos."

Mesmo assim, a apresentadora assegura que o saldo da viagem foi bastante positivo, trazendo novas experiências e aprendizados. "Essa viagem garantiu experiências incríveis, culturais. A gente fez escolhas muito assertivas e foi bem feliz com cada uma delas."

"A gente escolheu andar, pegar o metrô... além das questões da música, do jazz, os museus, os acervos, tudo que a gente viu, cada restaurante que a gente sentou e cada lugar que a gente parou para tomar café, tudo valeu a pena. Eu volto para casa com a bagagem bem cheia, bem rica e pagando por cada centavo desse excesso de bagagem porque essa ninguém me tira", completa a apresentadora.

