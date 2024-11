Valéria Almeida fala sobre ser inspiração para outras pessoas: 'Minha jornada fortalece'

Atualmente no Encontro, Valéria Almeida reflete sobre história de vida e fala de inspiração em entrevista à Revista CARAS

Valéria Almeida (41) virou rosto consolidado do Encontro, programa apresentado pela titular Patrícia Poeta (48) nas manhãs da Globo. Responsável por levar dicas de saúde aos telespectadores e entrevistar especialistas da área, a jornalista reflete sobre ter uma história inspiradora para muitas pessoas.

"Alegria. Uma alegria que emociona! A gente sabe que cada história é única, mas, muitas vezes, elas se cruzam e se assemelham em vários pontos. Quando vejo que compartilhar minha jornada fortalece outras pessoas, que, por um momento, precisam se apegar a algo para continuar acreditando, eu fico contente!", diz em entrevista à Revista CARAS.

A estrela global diz que o seu caminho até à TV não foi nada fácil. Hoje ocupando lugar de destaque na televisão brasileira, ela destaca que as pessoas devem ter acesso a um emprego, educação e moradia. Ainda nos dias de hoje pessoas sofrem para ter coisas básicas no Brasil.

"Ao mesmo tempo que compartilho minha história para inspirar quem precisa, me recuso a deixá-la ser romantizada e naturalizada, porque ninguém deveria ter que sofrer para ter acesso ao básico. As pessoas precisam de educação, moradia, saúde e emprego, que são direitos constitucionais. Na hora que isso estiver normalizado, minha história vai ser só mais uma história", afirma.

Recentemente, Almeida esteve em Nova York, nos Estados Unidos, para apresentar o debate do Pacto Global sobre juventude e empregabilidade, na sede da ONU. Ela avalia o convite como uma forma de reconhecimento do trabalho no Brasil.

"Vai para além do que faço na frente das câmeras. É meu papel como especialista em Direitos Humanos sendo valorizado por quem acredita que vale a pena batalhar por uma sociedade mais justa, em que as pessoas possam ter uma vida digna e com qualidade. E isso é o que faço o tempo inteiro, seja no meu entorno, no trabalho na TV ou em palestras e consultorias”, finaliza a apresentadora.

