Thalia nota sucesso de Daphne Bozaski em Família É Tudo: ‘Ela adorou’

Em entrevista à Revista CARAS, Daphne Bozaski conta reação da atriz e cantora mexicana Thalia sobre sucesso de Lupita em Família É Tudo

Daphne Bozaski (31) vem fazendo o maior sucesso no papel da doce e desajustada Lupita, um dos grandes destaques da novela Família É Tudo, da TV Globo, que chega ao fim na próxima sexta-feira, 27. Em entrevista à Revista CARAS, a atriz conta que para compor a personagem, se inspirou em novelas e personagens mexicanos, como a icônica Maria do Bairro, interpretada por Thalia (53). No bate-papo, ela ainda revela que o sucesso da guatemalteca foi notado pela famosa. “Ela adorou”, comemora.

No auge da carreira por sua atuação como Lupita, Daphne confessa que não esperava que cairia nas graças do público e disse que o carinho que vem recebendo foi muito importante para ela crescer. E entrega suas inspirações para dar vida a personagem. “Enquanto eu crescia, isso (novelas e personagens mexicanos) era o auge no Brasil! Para fazer a Lupita, tive que retomar tudo isso e me inspirei muito na Thalia. Revi Maria do Bairro, assisti a entrevistas dela, até para pegar esse sotaque espanhol", fala.

"Essa prosódia do ‘portunhol’ ainda é muito nova para mim. Ela tem o exagero, mas também é doce. Se entrega para as coisas que faz. A Lupita também tem esse lado, de se entregar, de se apaixonar inteiramente. Diferentemente da Betty, a Feia, por exemplo, Lupita tem autoestima. Adoro o figurino dela! A Lupita conquistou um público infantil, as crianças gostam dela, imitam o coque que ela usa, me mandam foto... Acho fofo", acrescenta a atriz.

A própria Thalia notou o sucesso de Daphne e a seguiu nas redes sociais. "Ela é um ícone. Quando soube da novela, escrevi para ela no Instagram para explicar sobre essa homenagem. Eu não sabia se ela ia ver ou se iria responder. Quando respondeu, fiquei muito emocionada. Toda vez que a gente encontra alguém que víamos na TV quando éramos crianças, mesmo sendo da mesma área, ativa esse lado lúdico", destaca.

E continua: "Nunca criei expectativa de encontrar essas pessoas, mas agora isso acontece. Eu acho que é isso que os fãs sentem. É muito louco esse carinho do público. Ela adorou as cenas e o fã-clube dela é muito querido. A internet possibilita isso hoje em dia, a chance de aproximar as pessoas. Quando a Lupita chegou para mim, me perguntavam se eu achava que ficaria para sempre marcada com a Benê. Claro que ela é um diamante na minha carreira, foi quem me trouxe para o grande público. Mas acho que a Lupita conseguiu trazer mais uma personagem para esse lugar e isso é muito raro de acontecer!".