Silvio Santos já foi alvo atirador de facas e escalou prédio de 15 andares; relembre

Destemido, Silvio Santos protagonizou cenas inusitadas na televisão para agradar ao público; relembre a seguir momentos únicos do Rei da TV

O jeito espontâneo, alegre e irreverente de Silvio Santos foi um dos principais ingredientes de seu sucesso. O apresentador gostava de surpreender e fazer justamente aquilo que ninguém esperava! Sua veia inquieta foi colocada à prova em todos os sentidos no programa Sinos de Belém, inspirado em uma atração argentina.

Ali, Silvio encarou todo tipo de perigo —sem medo e com sorriso no rosto. O programa consistia em uma batalha de entidades e colégios que disputavam o grande prêmio, mas o efeito-surpresa era Silvio, que também participava dos desafios.

Entre as provas mais icônicas, destaque para quando o apresentador virou alvo de um atirador de facas e quando subiu ao 15º andar de um prédio de SP em uma escada do caminhão de bombeiros. Detalhe: sem nenhuma proteção e usando terno e gravata!

"Quero o topo, faço qualquer coisa para chegar lá. Até dançar rumba vestido de havaiana, se for preciso", dizia ele, no início da carreira. A atração ainda tinha caráter solidário, já que eram arrecadados alimentos e donativos para entidades assistenciais.

Já no Topa Tudo por Dinheiro, outro momento icônico. Em 1992, Silvio foi mostrar como funcionava uma brincadeira e acabou, sem querer, caindo dentro de um tanque de água. O vídeo, até hoje, é um viral da internet.

"Quem derrubou ele fui eu. Você sente quando Silvio quer fazer graça e ele começou a falar do tanque. Vi que ele começou a mexer as perninhas e falei: 'ele quer cair'. Cheguei para o Deka, um contrarregra, e falei para ele puxar a alavanca. Ele não puxou e eu puxei", confessou o seu fiel assistente de palco Liminha (59), anos depois do episódio.

Em 2014, outro episódio inusitado. Silvio caiu no palco durante um dos sorteios da Tele Sena. Ele estava falando ao vivo por telefone com um telespectador e continuou no chão enquanto batia o

papo. Após longos minutos, ele disparou: "Levantar daqui é a dificuldade!", arrancando gargalhadas

da plateia.

Liminha, mais uma vez, correu para ajudar o patrão. "Só saberá subir na vida quem tiver a humildade de descer quantas vezes forem necessárias", dizia Silvio. E como esquecer o episódio em que ele subiu em um burro —de novo para exemplificar uma das provas do programa— e acabou caindo.

Sim, o chão era o grande palco de seus micos! "Eu sabia que eu não me dava bem com o burrinho!

Eu me arrebentei todo!", falou ele. Ao lado de Mara Maravilha (56), durante o Qual É a Música?, ele simulou estar rezando para a cantora ganhar a competição.

Já com a diva Daniela Mercury (59), ele provou sua jovialidade ao dançar a Dança do Siri, inventada pela programa Pânico na TV!, da RedeTV! A brincadeira foi proposta por Hebe Camargo (1929-2012), que desafiou a estrela baiana a convencer o amigo a dançar. No final, os três arriscaram o passo.

Em mais um gesto de surpresa, agora fora da TV, Silvio estampou a capa da revista Melodias, em

1971. A inusitada foto trazia o apresentador careca, mas tudo não passou de uma montagem, autorizada por ele, para ajudar a alavanvar as vendas e salvar o título, que pertencia a Plácido Manaia Nunes (1934-2007), criador do Troféu Imprensa.