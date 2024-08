Silvio Santos dispensava luxos em seu camarim e fazia própria comida; veja fotos

Considerado o Rei da TV, Silvio Santos levava simplicidade e disciplina para seu camarim no SBT, cumprindo ritual antes de subir ao palco

Pouco antes de entrar no palco para alegrar os telespectadores e mostrar sua grandiosidade como comunicador, Silvio Santos mantinha rituais simples e sem estrelismos. Em seu camarim, nada de luxos ou de ostentação. Apenas uma pequena cozinha, fogão, micro-ondas, geladeira e um inusitado exaustor para conter a fumaça sempre que ele resolvia fritar alguma coisa.

"Uma vez tive uma reunião com Silvio no camarim. Ele estava de camisa, bermuda, sapatos e meias, fritando bifes enquanto a gente conversava", contou Regina Volpato (56), em entrevista. O

fato, inclusive, já foi confirmado pela primeira-dama do SBT, Iris Abravanel (76).

"Ele sempre fez bife no camarim", afirmou ela. As exigências do dono do Baú também eram modestas: sucos, pães, torradas, doces e sorvetes. "Não posso esquecer minhas origens de camelô", comentava ele, sem perder a simplicidade. Para dar conta do ritmo intenso de gravações, a aposta era o pão com bife e queijo e um copo de café com leite, adoçado com muito, muito açúcar!

Disciplinado, ele fazia questão de deixar a roupa, o sapato e os acessórios que usaria no programa de fácil acesso e extremamente organizados. Normalmente, ele costumava ter 12 ternos no camarim —seus alfaiates favoritos eram Ricardo Almeida e João Camargo—, 15 pares de sapatos, 50 abotoaduras, além de lenços de seda.

Os relógios também chamavam atenção, não pelo luxo, mas pelo valor: eram sempre baratos. Certa vez, inclusive, Otávio Mesquita (65) trocou seu modelo com Silvio. O problema é que, enquanto Otávio havia lhe dado um da grife Bulgari, Silvio lhe deu um modelo sem marca. "O dele era inteiro dourado,

com muitos brilhantes! Quando eu peguei, vi que era um falsiane, era de vidro!", relembrou Otávio.

As lembranças pessoais compunham o camarim do ídolo. Na parede, um quadro estampava uma reportagem do caderno Ilustrada, da Folha de São Paulo, intitulada O Canal das Sete Mulheres, em uma referência às herdeiras, Cintia (61), Silvia (53), Daniela (48), Patricia (46) Rebeca (43) e Renata (39), e à sua mulher. As meninas, claro, tinham trânsito livre no espaço reservado ao pai.

No caminho até seu camarim, uma galeria com bonecos de cera chama a atenção. Os itens integram o Museu do SBT, que fica na sede da emissora, em Osasco, na Grande SP. Ali, Silvio fez questão de eternizar momentos marcantes de sua trajetória, como o dia em que pescou um tubarão! E isso não é conversa de pescador, já que o apresentador tem o animal em uma das paredes para provar o fato!

"Ele pescou em uma viagem para Miami, em 1982", contou Iris. Caricaturas, carros antigos, fotos da família e imagens históricas completam o museu. "Luto pela sobrevivência do meu grupo, e não para minha vaidade, para minha grandiosidade, para meu poder", comentou Silvio.