Rosane Gofman vira a página ao relembrar fim de casamento: 'Continuar vivendo'

Em entrevista à Revista CARAS, Rosane Gofman recorda desafios do último ano e abre a intimidade ao falar do término de casamento

Otimismo e bom humor. Aos 67 anos, Rosane Gofman encara a vida e o passar dos anos com leveza singular. Recém-solteira e pronta para novos desafios, em entrevista à Revista CARAS, ela confessa sobre vida amorosa e vira a página ao relembrar fim de casamento.

Em meio aos momentos difíceis que enfrentou, no último ano, está o fim do casamento de mais de 30 anos com o cinegrafista Luiz Maidana, a venda da casa em que morava e a cirurgia de retirada do útero por conta de um tumor maligno.

"Em nenhum momento tudo isso foi trágico. Eu tive muita sorte por conseguir resolver as coisas rápido. Claro que sofri, chorei muito e fiquei triste, mas isso não me tornou uma pessoa de mal com a vida. Eu sempre acreditei que era bacana continuar vivendo", conta Rosane.

Bem-resolvida, Rosane Gofman revela que dispensa qualquer tipo de crise em relação à própria idade. Com 50 anos de carreira e depois de vivenciar um 2024 cheio de desafios e transformações pessoais, ela emerge mais forte e confessa como lida com a maturidade.

"Como é que eu vou dizer que não sou uma pessoa velha? Eu tenho 67 anos, poxa! É maluquice dizer que eu sou jovem. Por outro lado, hoje, percebo o quanto minha maturidade é importante para mim e para as pessoas mais jovens que conversam comigo, como minhas noras. Eu sou velha, sim, mas de um jeito que me sinto mais madura, mais consciente de uma forma que faço disso o melhor caminho para o que me resta da vida", finaliza a atriz Rosane Gofman.

Leia mais em:Rosane Gofman abre o coração ao falar da relação com os netos: 'A vida vale por essas coisas'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NO INSTAGRAM: