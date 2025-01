Rosane Gofman declara após temporada de mudanças: 'Envelhecer não é vergonha'

Em entrevista à Revista CARAS, Rosane Gofman recorda desafios do último ano e, com otimismo, revela os seus planos futuros

Otimismo e bom humor. Aos 67 anos, Rosane Gofman encara a vida e o passar dos anos com leveza singular. "A gente envelhece mesmo. Eu tenho muito claro para mim que não tem outro jeito e não vou me revoltar com uma coisa que é natural", afirma ela, que dispensa qualquer tipo de crise em relação à própria idade.

"Como é que eu vou dizer que não sou uma pessoa velha? Eu tenho 67 anos, poxa! É maluquice dizer que eu sou jovem. Por outro lado, hoje, percebo o quanto minha maturidade é importante para mim e para as pessoas mais jovens que conversam comigo, como minhas noras. Eu sou velha, sim, mas de um jeito que me sinto mais madura, mais consciente de uma forma que faço disso o melhor caminho para o que me resta da vida", reflete Rosane Gofman .

Com 50 anos de carreira e depois de vivenciar um 2024 cheio de desafios e transformações pessoais, ela emerge mais forte e determinada a viver plenamente. "Eu não diria que é um momento de comemoração, mas o ano de 2025 já começou sendo o ápice da minha vida como um todo", entrega.

Em meio aos momentos difíceis que enfrentou está o fim do casamento de mais de 30 anos com o cinegrafista Luiz Maidana, a venda da casa em que morava e a cirurgia de retirada do útero por conta de um tumor maligno.

"Em nenhum momento tudo isso foi trágico. Eu tive muita sorte por conseguir resolver as coisas rápido. Claro que sofri, chorei muito e fiquei triste, mas isso não me tornou uma pessoa de mal com a vida. Eu sempre acreditei que era bacana continuar vivendo", conta Rosane.

Por meio do trabalho, a atriz encontrou a força que precisava para se reerguer. Com ajuda do diretor Paulo Fontenelle (55), ela criou o monólogo Moderninha, uma comédia que retrata experiências da terceira idade e estreia no dia 14 de fevereiro, no Rio.

"Nós vamos trazer para o palco a ideia de que envelhecer não é uma vergonha, não pode deixar a gente mal. Isso se adequa totalmente à minha realidade atual. Precisamos rir da vida e não sofrer com ela", adianta a atriz.

Realizada com o projeto, ela abraça sua trajetória com carinho e entusiasmo. No ar com a reprise de Tieta, a atriz se prepara para integrar o elenco da novela Êta Mundo Melhor!, sequência de Êta Mundo Bom!, exibida em 2016, e credita o sucesso pessoal e profissional ao seu melhor papel, o de avó.

"Eu não consigo desvencilhar minha felicidade disso", explica a vovó coruja de Maria Júlia (15), Miguel (7), dos gêmeos Antonia e Benjamin (7), Arthur (6), Pedro (5) e de Marina (2), frutos de seus herdeiros Yuri, Kaue e Daniel.

"O amor que tenho pelos meus netos é uma coisa avassaladora, indescritível. Quando eu tive meus filhos achava que eu tinha descoberto o pleno amor, então vieram os meus netos!", conta, aos risos. "Aos finais de semana, minha casa vira um caos e isso é uma das coisas que mais me alimentam nesse mundo. A alegria deles por estarem juntos é algo único. Acho que a vida vale por essas coisas", emenda.

Recém-solteira e pronta para novos desafios, Rosane prepara a mudança para uma nova casa, agora menor, e descarta a possibilidade de viver um novo amor. Pelo menos, por enquanto. "Não penso nisso. Pode ser que um dia, talvez. Mas, agora, não mesmo! Sou uma pessoa que viveu intensamente, não deixei de fazer nada do que eu queria fazer. Este momento é meu, comigo mesma, eu não quero nenhum grande amor, não quero ir para a cama com ninguém. Não tenho vontade", afirma ela, sem

temer a solidão ou a sensação de lar vazio. "Acho que o fato de estar vivendo sozinha não vai mudar muita coisa em minha vida. Minha família estará comigo onde eu estiver", avisa a artista.

