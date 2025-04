Clima de amizade domina bastidores de Dona de Mim, nova trama da Globo

Elenco, autora e direção festejaram o lançamento da novela Dona de Mim no Rio de Janeiro, e a Revista CARAS separou os destaques da noite musical

Segundo o mote da nova global das 19h, Dona de Mim, a felicidade sempre encontra um caminho! E, desta vez, essa tal felicidade teve endereço certo: o Museu de Arte do Rio. O lançamento da trama da TV Globo foi marcado pela alegria do elenco e da autora, Rosane Svartman (55).

" O título Dona de Mim diz muito sobre a história que vamos contar : a figura de uma mulher independente que quer tomar as rédeas de sua vida", adianta a escritora sobre o enredo que o público irá acompanhar a partir do dia 28 de abril, durante a festa de lançamento em que a Revista CARAS participou.

Protagonista do folhetim, Clara Moneke (26) se diz orgulhosa com a conquista. "Essa protagonista vem como uma resposta dessa trajetória que venho traçando há anos, desde o teatro. Entrei na TV sem saber nada do que estava fazendo, mas minha energia, carisma e força me trouxeram até aqui. É bonito conseguir honrar a trajetória de tantos atores pretos que abriram esse caminho para que eu e tantas outras continuemos calçando essa linda estrada para tantos que estão por vir. É uma vitória coletiva, sinto que não venço sozinha. O meu corpo representa muito. É bonito fazer parte da história e sinto que estou fazendo história mais uma vez", celebrou a atriz, que recebeu apoio de Camila Pitanga (47).

Leia também: Rosane Svartman aposta em protagonista 'truqueira' em nova novela das sete: 'Mocinhas mudaram muito'

"Ela falou que é o futuro e eu falei que ela é o presente! Ter Clara Moneke como protagonista de novela, ter Taís Araujo, Bella Campos e tantas atrizes que, mesmo não sendo protagonistas, estão sempre emprestando seu brilho e inteligência para contar histórias que representam o Brasil é uma emoção muito grande", afirmou Camila, que faz uma participação especial na obra.

De volta às novelas, Cláudia Abreu (54) diz que ficou afastada porque quis se dedicar às séries, ao cinema e ao teatro. "Mas apareceu esse convite, com o Allan Fiterman, que já me dirigiu e é um grande parceiro, escrita pela Rosane, ao lado do Tony Ramos, que é aquela luz da televisão, foi irresistível. As pessoas perguntavam quando eu iria voltar para as novelas, comecei a escutar demais isso e pensei que estava na hora de voltar", conta ela.

Par romântico de Cláudia, Tony Ramos (76) comemorou o reencontro em cena com a colega, mas também destacou a parceria com atores da nova geração, como Juan Paiva (27), Rafael Vitti (29), Bel Lima e a pequena Elis Cabral (7). "Eu não sou melhor que eles, sou mais vivido que eles. Então, eu troco com os novos coisas que eu não sabia, fico ouvindo o palavreado, não que eu tenha que repetir, mas isso é um bálsamo. Nossos bastidores são maravilhosos, há um convívio de afeto. Afeto, aliás, não se explica, afeto vai para a tela e você sente", acredita o veterano, cheio de expectativas para a estreia.

CONFIRA OS LOOKS DOS FAMOSOS PARA FESTA DE LANÇAMENTO DA NOVELA DONA DE MIM:

Leia mais em: Tony Ramos fala de Dona de Mim e faz confissão sobre parceria com Cláudia Abreu: 'Não nos vemos'

FIQUE POR DENTRO DAS ÚLTIMAS NOTÍCIAS ACOMPANHANDO O INSTAGRAM DA CARAS BRASIL: