Rosane Gofman revela se pretende viver um novo amor: 'Este momento é meu'

Em entrevista à Revista CARAS, Rosane Gofman abre sua intimidade ao falar de vida amorosa e confessa como lida com o amadurecimento

Otimismo e bom humor. Aos 67 anos, Rosane Gofman encara a vida e o passar dos anos com leveza singular. Recém-solteira e pronta para novos desafios, a atriz revela se pretende viver um novo amor nesta fase de sua vida. "Este momento é meu", relata ela em entrevista à Revista CARAS.

Rosane Gofman declara que é feliz com as escolhas que fez ao longo da vida e celebra suas conquistas. Sobre um novo namorado, a atriz confessa que, por enquanto, não tem intenção de se envolver amorosamente com ninguém e afirma estar muito focada nela mesma .

"Não penso nisso. Pode ser que um dia, talvez. Mas, agora, não mesmo! Sou uma pessoa que viveu intensamente, não deixei de fazer nada do que eu queria fazer. Este momento é meu, comigo mesma, eu não quero nenhum grande amor, não quero ir para a cama com ninguém. Não tenho vontade", afirma ela, sem temer a solidão ou a sensação de lar vazio. "Acho que o fato de estar vivendo sozinha não vai mudar muita coisa em minha vida. Minha família estará comigo onde eu estiver", avisa a artista.

Bem-resolvida, Rosane Gofman revela que dispensa qualquer tipo de crise em relação à própria idade. Com 50 anos de carreira e depois de vivenciar um 2024 cheio de desafios e transformações pessoais, ela emerge mais forte e confessa como lida com a maturidade.

"Como é que eu vou dizer que não sou uma pessoa velha? Eu tenho 67 anos, poxa! É maluquice dizer que eu sou jovem. Por outro lado, hoje, percebo o quanto minha maturidade é importante para mim e para as pessoas mais jovens que conversam comigo, como minhas noras. Eu sou velha, sim, mas de um jeito que me sinto mais madura, mais consciente de uma forma que faço disso o melhor caminho para o que me resta da vida", finaliza a atriz Rosane Gofman.

Leia mais em:Rosane Gofman abre o coração ao falar da relação com os netos: 'A vida vale por essas coisas'

FIQUE POR DENTRO DAS NOTÍCIAS DOS FAMOSOS ACOMPANHANDO À CARAS BRASIL NAS REDES SOCIAIS: