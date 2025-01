Rosane Gofman abre o coração ao falar da relação com os netos: 'A vida vale por essas coisas'

Em entrevista à Revista CARAS, Rosane Gofman detalha sobre relação com os netos e vira a página ao falar dos desafios do último ano

Otimismo e bom humor. Aos 67 anos, Rosane Gofman encara a vida e o passar dos anos com leveza singular. Para além da carreira como atriz, ela credita o sucesso pessoal e profissional ao seu melhor papel: o de avó. Em entrevista à Revista CARAS, a artista se derrete ao falar das transformações em sua vida após o nascimento dos netos: "A vida vale por essas coisas".

Com 50 anos de carreira e depois de vivenciar um 2024 cheio de desafios e transformações pessoais, ela emerge mais forte e determinada a viver plenamente. Rosane é avó coruja de Maria Júlia (15), Miguel (7), dos gêmeos Antonia e Benjamin (7), Arthur (6), Pedro (5) e de Marina (2), frutos de seus herdeiros Yuri, Kaue e Daniel.

"O amor que tenho pelos meus netos é uma coisa avassaladora, indescritível. Quando eu tive meus filhos achava que eu tinha descoberto o pleno amor, então vieram os meus netos!", conta, aos risos. "Aos finais de semana, minha casa vira um caos e isso é uma das coisas que mais me alimentam nesse mundo. A alegria deles por estarem juntos é algo único. Acho que a vida vale por essas coisas", emenda.

Realizada com os projetos na carreira de atriz, Rosane Gofman abraça sua trajetória com carinho e entusiasmo. No ar com a reprise de Tieta, a atriz se prepara para integrar o elenco da novela Êta Mundo Melhor!, sequência de Êta Mundo Bom!, exibida em 2016.

Rosane também marca sua presença nos palcos. Com ajuda do diretor Paulo Fontenelle (55), ela criou o monólogo Moderninha, uma comédia que retrata experiências da terceira idade e estreia no dia 14 de fevereiro, no Rio.

"Nós vamos trazer para o palco a ideia de que envelhecer não é uma vergonha, não pode deixar a gente mal. Isso se adequa totalmente à minha realidade atual. Precisamos rir da vida e não sofrer com ela", finaliza a atriz.

