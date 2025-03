Sósia de Roberto Carlos posa com o cantor: 'Sonho'

Carlos Evanney, sósia de Roberto Carlos, esteve presente no cruzeiro do cantor e fez questão de posar ao lado do ídolo. Confira!

O cantor Carlos Evanney, considerado sósia de Roberto Carlos, esteve presente no cruzeiro Além do Horizonte, que aconteceu entre os dias 12 e 16 de março, saindo do Porto de Santos.

Em suas redes sociais, Carlos fez questão de compartilhar uma foto em que aparece ao lado do ídolo e agradeceu pela oportunidade.

“Agradecendo ao rei Roberto Carlos por me convidar para curtir seu cruzeiro. Foi tudo lindo, um sonho que não quero acordar tão cedo, obrigado rei, por gostar também de mim. Te amo, rei”, escreveu ele na legenda da publicação.

Broncas

O cantor Roberto Carlos, de 83 anos, tem viralizado na internet por demonstrar pouca paciência com os fãs durante os shows. Isso aconteceu há pouco tempo, na virada do ano em Recife, quando o artista se incomodou com pessoas que não paravam de falar durante sua performance.

Durante uma coletiva de imprensa a bordo de seu cruzeiro Além do Horizonte, o Rei revela os motivos de tal temperamento. "É a idade, sabe? A gente começa a ficar um pouquinho menos tolerante e a observar mais certas coisas que incomodam", disse.

"Desta vez, foi o seguinte: eu estava no palco, na frente do corredor da plateia, que ficava ao meu lado direito e esquerdo. Um grupo de seguranças, sei lá o que eram, não era público, estava conversando. Eu já tinha dado uma dica, fora do microfone, para eles saírem dali porque estavam me atrapalhando. Eles não paravam. Eu falei: 'Escuta, vocês querem conversar? Vão conversar lá fora. Tem que ser aqui dentro, no meu show? É desrespeito com o artista.'", contou Roberto sobre bronca em um grupo de seguranças.

Roberto Carlos também conta uma das histórias de “puxão de orelha” que mais viralizou. Em 2022, um homem pedia uma rosa para sua mãe e não parava de gritar, porém, era antes do momento do momento tradicional do cantor entregar as rosas. "Ele não parava, e eu estava cantando 'Como é Grande o Meu Amor por Você', que é uma música que gosto de silêncio. Fiquei put* da vida e falei: 'Cala essa boca, por**.'", comentou.

