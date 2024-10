Mouhamed Harfouch reflete sobre paternidade: 'Culpado por não poder estar por perto'

Mouhamed Harfouch conta em entrevista à Revista CARAS que busca passar o maior tempo possível com os filhos, Ana Flor e Bento, de 12 e 7 anos

Mouhamed Harfouch (46) esteve com a agenda de trabalhos lotada em 2024, e em meio ao sucesso profissional bate a culpa por estar longe dos filhos Ana Flor (12) e Bento (7), frutos do relacionamento com a advogada Clarissa Eyer (42). "Às vezes, a gente fica dividido e se sente culpado por não poder estar por perto”, confessa o artista, em entrevista para a Revista CARAS.

Ele acaba de encerrar a temporada em São Paulo do musical da Broadway Querido Evan Hansen, no qual interpretou um pai que lidava com a morte do filho. “É evidente que eu, como pai, me relacionei diretamente com a peça e me senti profundamente tocado por ela”, conta.

A temporada paulista o manteve longe da família aos finais de semana por dois meses. "Durante a temporada, eu saía do Rio na sexta e voltava na segunda. O coração aperta por estar na ponte aérea e longe dos dois filhos", diz. “Enquanto eu estou em uma ponta, batalhando por nós, a Clarissa está na outra, sendo presente. Isso me deixa muito tranquilo”.

Mouhamed Harfouch com a esposa, Clarissa, e os filhos Ana Flor e Bento

Mesmo em meio à correria da agenda, quando está ausente ele busca driblar a saudade com ligações de vídeo, fotos e mensagens. “Assumo este papel desde o momento em que eu e a Clarissa decidimos ser pais. Penso que, tão importante quanto prover, colocá-los em uma boa escola ou dar presentes a eles é o fato de eu estar junto, compartilhar a vida. Eu amo ser pai”, afirma.

Agenda cheia

"Por mais que eu esteja cansado ou corrido com o trabalho, tento estar o máximo com eles”, assegura o ator. Além do musical, Mouhamed apareceu recentemente nas telonas em Nosso Lar 2, e nas telinhas conectadas ao serviço de streaming Globoplay nas série Betinho - No Fio da Navalha e na segunda temporada de Rensga Hits!. Em breve o ator voltará aos palcos para apresentar seu primeiro monólogo autoral, intitulado Meu Remédio.

Mouhamed Harfouch com a esposa, Clarissa, e os filhos Bento e Ana Flor - FOTO: Selmy Yassuda

